von SK

Der unbekannte Fahrer eines dunklen Kleinwagens war von der Zahnstraße kommend in Richtung Aufkircher Straße gefahren und hatte kurz vor der Kreuzung, wo sich die Straße wegen auf der rechten Seite geparkter Autos verengte, den entgegenkommenden Fußgänger mit dem linken Außenspiegel gestreift. Danach fing der Autofahrer einen Streit mit dem 77-Jährigen an, der mit seinem Hund unterwegs war, in dessen Verlauf der Unbekannte den Fußgänger laut Polizeibericht anspuckte. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0 75 51/80 40.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein