von Julia Rieß

Burgberg gegen Bonhoeffer, Deutschland gegen Australien.

Überlingen – Die Kindergärten Burgberg, Suso und Bonhoeffer bestritten am Wochenende ihre eigene kleine Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland mit zwei Mannschaften (Burgberg), die Schweiz ebenfalls mit zwei Mannschaften (Suso) und Australien mit einer Mannschaft (Bonhoeffer) traten gegeneinander an, um sich den Fußball-WM-Pokal zu holen. Austragungsort war der Kunstrasenplatz des FC Überlingen. Pro Mannschaft waren jeweils sieben Kinder auf dem Kleinfeld; ein Spiel dauerte zehn Minuten.

Elternbeiräte brachten Getränke, Muffins und Melonen zur Stärkung mit.

Die Kinder in ihren Trikots waren mit Feuereifer dabei, ein Tor jagte das nächste, und am Spielfeldrand feuerten Eltern, Kindergartenfreunde und Erzieher die Nachwuchsspieler lautstark an. Zwei Stunden und viele Tore später dann standen die Sieger fest: Eine der deutschen Mannschaften und Australien teilten sich den ersten Platz. Doch eine Medaille bekam jedes teilnehmende Kind.

Burgberg gegen Bonhoeffer, Deutschland gegen Australien.

Stephan Walser, Erzieher im Kinderhaus Burgberg und Mitinitiator der Kindergarten-WM, freute sich, dass sich rund fünfzig Kinder zwischen drei und sechs Jahren fanden, die mit Begeisterung an der "Überlinger Weltmeisterschaft" teilnahmen. Mädchen wie Jungs machen begeistert mit. "Und ich finde es besonders toll, dass wir eine Kindergarten-übergreifende Kooperation auf die Beine gestellt haben", so Walser, der selbst in der 1. Mannschaft des FC Überlingen spielt.

Die Schweizer verteidigen ihr Tor.

Eine Kooperation, die Stephan Walser für erweiterbar hält. Es sei denkbar, in Zukunft auch gegen Kindergärten aus der weiteren Umgebung anzutreten: "Man könnte mit dem Bus zum Spiel fahren, oder in zwei Jahren eine Kindergarten-Europameisterschaft planen."

Burgberg gegen Bonhoeffer, Deutschland gegen Australien.

Das Training habe den Kindern schließlich viel Spaß gemacht, und dem Turnier als Höhepunkt haben dann natürlich alle Kinder entgegengefiebert. Nicht zuletzt fördere eine solche Aktion die Teamfähigkeit: "Wir haben auch zwei dabei, die schon im Verein Fußball spielen. Die haben gerne ihr Wissen und Können an die anderen Kinder im Team weitergegeben", freut sich Stephan Walser.

Australien gegen Deutschland warten auf den Anstoß.

Verantwortungsvolle Aufgabe: Torwart.

Schweizer Fanecke.

Eine hohe Mädchenquote hatte der Suso-Kindergarten.

Bonhoeffer gegen Burgberg: Australien gegen Deutschland.

Das Kinderhaus Burgberg hatte auch einen vierbeinigen Fan dabei.

Burgberg gegen Suso, Deutschland gegen Schweiz.

Burgberg gegen Suso, Deutschland gegen Schweiz.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein