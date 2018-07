Eine Schulklasse umringt Jean-Loup Ringot. Sie wollen Feuer sehen. Und plötzlich spritzen die Funken durch die Luft. Der Museumspädagoge schlägt mit schnellen Bewegungen auf einen Stein ein. "Feuerstein auf Feuerstein funktioniert nur in schlechten Büchern. Es braucht Stahl in Verbindung mit dem Stein, um dann ein Feuer zu entfachen", sagt der Mann mit französischem Akzent und zeigt in seiner Hand einen glänzenden Klumpen. In den Mienen der Schüler spiegelt sich Erstaunen. Das wussten sie nicht. Jean-Loup Ringot ist für diesen Aha-Effekt im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. Er ist Experte im Feuermachen und führt in einer Aktionswoche vor, wie aus einfachen Materialien lodernde Flammen entstehen können.

Feuer aus einem Damen-Tampon

Bei einem Besuch seiner Vorführung zeigt der 67-Jährige zehn Varianten. Einige sind durchaus ungewöhnlich. Zum Beispiel das Feuermachen mit einem Damen-Tampon. Ringot erklärt im Kreis der Erwachsenen: "Er kann auseinandergeklappt und mit Holzasche gemischt werden. Wenn mit einem Holzbrett schnell darüber gerollt wird, entsteht aus der Wärme und dem Gemisch der Materialien ein Feuer."

Die selbstgemachte Fackel wird von Jean-Loup Ringot in einer Feuerschale aus der Steinzeit entzündet. Sie besteht aus einem Rohrkolben, der in Wachs getaucht wurde. Die Fackel brennt eine Stunde lang. | Bild: Kares, Julian

Bei seinen Vorführungen vor den Schulklassen und Familien zeigt er die Entwicklung vom heutigen Feuerzeug bis zu den Methoden der Steinzeit. Die Geräte sind zwar nachgebaut, aber sie funktionieren. Mit einem daumengroßen Feuerzeug erzeugt er nur mit Druckluft eine Temperatur von 350 Grad. Das Prinzip ist einfach: Er steckt etwas Wolle auf die Spitze des Kolbens und drückt diesen kräftig und schnell in eine passgenaue Form. "Wenn Luft schnell zusammengedrückt wird, dann wird es heiß", sagt Ringot und hält ein rauchendes Stück Wolle in die Luft. Aus dem Feuer seien neue Möglichkeiten für die Menschen entstanden, erklärt er. Wenige Meter weiter können die Besucher den Fortschritt durch die Flammen beim Zinngießen erleben.

Bild: Kares, Julian

Jean-Loup Ringot wirkt mit seinem Auftreten ein wenig verrückt. Positiv verrückt. Er wohnt derzeit im Norden, bei Bremen. Sein Geburtsort liegt in Paris. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er von der Geschichte der Steinzeit gefesselt. "Meine Eltern haben den Fehler gemacht und mich in ein Museum für Steinzeit und Fossilien geschleppt. Eine Woche später habe ich den Hof meines Großvaters mit gesammelten Steinen vollgestellt." Seine Faszination vermittelt er als Pädagoge weiter – bevorzugt mit experimenteller Archäologie. So wie im Museum in Unteruhldingen.

Wenn Stahl auf Feuerstein trifft: Martina Ramseger probiert mit ihren Kindern Luise und Christian ein Feuerzeug aus dem Mittelalter. | Bild: Kares, Julian

Eine Schülerin hält eine Flasche aus Plastik in der Hand, Jean-Loup Ringot spricht sie an: "Da hast du aber ein tolles Feuerzeug." Ein verdutzter Blick, dann das Verständnis. Sie reicht ihm die Flasche und er erklärt: "Die Wölbung unter dem Flaschenkopf kann wie eine Lupe genutzt werden. Man macht einen Zunder darunter und richtet es in die Sonne. Dann brennt es innerhalb von 30 Sekunden." Der Effekt sei gefährlich. In den vergangenen Wochen sei es dadurch zu vielen Wohnungsbränden gekommen, sagt er. Ein Elternpaar fängt an zu tuscheln, die Warnung ist bei ihnen anscheinend angekommen.

Der Pädagoge will, dass Kinder über ihre Umwelt nachdenken

Der Franzose spricht nicht nur über die Geschichte von Rauch, Funken und Feuer. Er fasst seinen Bildungsauftrag weiter, denn er ist ein Naturfreund. Ein Bewusstsein für ihre Umwelt – das möchte er Kindern und Jugendlichen mitgeben. Gerne auch provokativ, wie er bei einer Vorführung vor einer Familie zugibt. "Der Mensch ist die größte Katastrophe, die die Welt je gesehen hat." Seine Behauptung macht er an dem Beispiel der Schokoladencreme fest. Sie bestehen zum großen Teil aus Palmöl. Und für die Zutat werden die Wälder der Orang-Utans vernichtet. Es klebe damit Blut an der Schokolade, meint er mit hartem Ton. Dann schließt der Feuermacher mit einer sanfteren Stimme seine Vorführung: "Liebe Kinder, passt bitte auf eure Umwelt auf."

Wissen zum Anfassen Im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen wird es bis zum 30. September weitere Aktionswochen geben. Die Veranstaltungsreihe ist ein Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 unter dem Motto „Sharing Heritage“. Museumsleiter Gunter Schöbel erklärt das diesjährige Thema: „Das Ziel ist es, dass die geschichtlichen Wurzeln und ihre Verbindung aus ganz Europa ausgestellt werden. Wir haben in den Wochen verschiedene Leitthemen und machen dies durch Experten der experimentelle Archäologie erlebbar.“ Die Besucher des Freilichtmuseums können die handwerklichen Fähigkeiten, die für die Gewinnung und Verarbeitung der damaligen Rohstoffe nötig war, selbst ausprobieren. In der nächsten Woche – 9. bis 13. Juli – wird sich an den Pfahlbauten alles um das Thema Feuer- und Felsgestein drehen: Die beiden Experimentalarchäologen Rudolf Walter und Morten Kutschera zeigen Techniken aus der Steinzeit, um Pfeilspitzen und Steinäxte herzustellen. Vom 30. Juli bis 5. August verarbeiten ein lettischer und deutscher Experte Bernstein, Glas und Stoffe zu Schmuck und Kleidung. Vom 6. bis 8. August können die Besucher mit Geweih und Knochen eine Nähnadel, eine Harpunenspitze oder ein Beil aus der Steinzeit herstellen. Wie Brot und Brei zum Verzehr zubereitet wurde, kann vom 13. bis 19. August miterlebt werden. Die Vorführungen der Experten finden über den ganzen Tag auf dem Gelände statt. Das Freilichtmuseum ist jeden Tag von 9 Uhr bis 18.30 Uhr mit Führungen für Besucher geöffnet. Am 30. September ist der Abschluss der Vortragsreihe: Dabei werden die besten Ergebnisse aus den Aktionswochen im Museum ausgestellt.

