Der Überlinger Reinhard Braxmaier ist in seinem beruflichen Alltag mit sehr gegenwärtigen Problemen befasst: Er arbeitet als Umweltschutzbeauftragter bei der Stadt Reutlingen. Der Diplom-Geograf ist aber auch Sammler alpinhistorischer Werke, führt seine eigene Bibliothek und veröffentlichte mehrere wissenschaftliche Abhandlungen.

Reinhard Braxmaier richtet den Appell an die Politik, endlich den Wert der Bibliothek zu erkennen. | Bild: Reinhard Braxmaier

Er verfügt über eine Sammlung von mehr als 30 historischen Panoramen des Bodenseeraumes bis zu den Alpen. Dazu gehört das sehr seltene "Gebirgspanorama von Überlingen" des Ravensburger Stadtpfarrers Albert Steudel aus dem Jahr 1875. Hierzu arbeitet er gegenwärtig an einer Veröffentlichung.

Recherchen in der Leopold-Sophien-Bibliothek

Auf das Panorama stieß er bei Recherchen in der Überlinger Leopold-Sophien-Bibliothek. Durch die Veröffentlichung des SÜDKURIER zur Bomberg-Bibel fühlte sich Braxmaier jetzt aufgerufen, Stellung zum seiner Meinung nach stiefmütterlichen Umgang der Stadt Überlingen mit ihrer Bibliothek zu beziehen.

Überlingen Stadt Überlingen stellt eine Bibel-Rarität der Öffentlichkeit vor Das könnte Sie auch interessieren

Braxmaier schreibt in seinem Brief an den SÜDKURIER: "Dieser Fund sollte Anlass sein, dass sich der Gemeinderat nun endlich mit der Ausweitung des Stellenumfangs der anscheinend nur mit einem 'Mini-Job' über 450 Euro und einem Vierstunden-Deputat pro Woche beschäftigten wissenschaftlichen Bibliothekarin befassen sollte. Mit diesem Zeit- und Finanzbudget kann diese Bibliothek sicherlich nicht dauerhaft und nachhaltig erhalten werden. Die Gefahr der Schäden am Bestand wurde schon im Rahmen des SÜDKURIER-Artikels vom 20. November 2017 anlässlich der Zuruhesetzung der verdienstvollen Vorgängerin der jetzigen Bibliothekarin Claudia Vogel, Frau Roswitha Lambertz, die seit 1991 den Bestand archivarisch sorgfältig erfasst hat, angeführt."

Überlingen Was soll aus der Leopold-Sophien-Bibliothek werden? Das könnte Sie auch interessieren

Kulturamtsleiter Michael Brunner formulierte damals: "Wenn wir nichts mehr machen, wird wieder ein Zustand wie vor 30 Jahren einkehren. Die Bücher verschimmeln und gehen kaputt. Das war's dann."

Die aufgeschlagene Bomberg-Bibel mit handschriftlichen Randbemerkungen, die kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die inhaltliche Sichtung des Bibliotheksbestands, die damit verbundene qualifizierte Beratung der Besucher und potenzieller Autoren, die wissenschaftliche Bearbeitung derartiger Funde – wie diese Bomberg-Bibel mit ihren "Randnotizen" es aufzeige – sei laut Braxmaier damit unmöglich. "Es bedarf hier mindestens einer unbefristeten 50-Prozent-Stelle, eher einer 100-Prozent-Fachstelle. Dies muss in einem Haushalt von fast 70 Millionen Euro, wie ihn die Große Kreisstadt Überlingen nach dem Haushaltsplan 2018 in der mittelfristigen Finanzplanung für 2019 bis 2021 aufzuweisen hat, möglich sein", so Reinhard Braxmaier.

Überlingen Stadt stellt am Donnerstag eine seltene Bomberg-Bibel aus dem Bestand der Überlinger Leopold-Sophien-Bibliothek vor. Doch im Vorfeld des Termins gibt es Irritationen Das könnte Sie auch interessieren

Der neuerliche Fund in der Überlinger Leopold-Sophien-Bibliothek habe ihn nicht überrascht. Dass in der ersten öffentlichen Bibliothek in Baden, Handschriften und Bücher zu finden seien, die sich nur im Bestand von bedeutenden Universitätsbibliotheken im Land, wie etwa Heidelberg, Freiburg oder Tübingen, befänden, Rarität entdeckt würden, die historisch und theologisch möglicherweise hohe wissenschaftliche Bedeutung erlangen würden, sei für Kenner nicht unerwartet.

Großer Handschriften- und Bücherfundus

"Der Handschriften- und Bücherfundus ist so groß, dass aus dem Bestand viele wissenschaftliche Abhandlungen erarbeitet werden können, die Überlingen, die Region und weit darüber hinaus Land und Leute, fundiert erklären können. Als Beispiel möge das (oben erwähnte) vorhandene, sehr seltene "Gebirgspanorama von Überlingen" des Ravensburger Stadtpfarrers Albert Steudel aus dem Jahr 1875 dienen.

Mehrwert für Tourismusdestination

Braxmaier weiter: "Kultur definiert sich nicht nur am tagtäglichen Kulturprogramm Überlingens, beispielsweise dem im Rahmen der touristischen Angebote, dem der städtischen Musikschule oder der städtischen Vereinsförderung. Sie definiert sich mindestens genauso, wie eine Stadt zusammen mit den Bewohnern beziehungsweise Besuchern mit einem derartigen, sogar denkmalgeschützten Kulturgut, wertschätzend umgeht. Daraus ließe sich sogar ein Mehrwert, zum Beispiel auch für die Tourismusdestination, machen."

Nicht nur Fachpublikum wird angelockt

Entsprechende Veröffentlichungen zögen nicht nur ein Fachpublikum an, sondern deren Ergebnisse könnten auch zur Bereicherung der Führungen dienen. "Die Stadt Überlingen ist wegen deren Kulturdenkmaleigenschaft sogar rechtlich verpflichtet diesen (überregional) bedeutenden Bestand zu pflegen und zu erhalten."

Ein Auszug aus der Überlinger Bomberg-Bibel von 1521. Interessant sind vor allem die Randnotizen. | Bild: Stadt Überlingen

Sein Brief endet: "Es bleibt zu hoffen, dass nunmehr mit dieser Entdeckung des ehrenamtlichen Stadthistorikers, Oswald Burger, endlich ein Weckruf bei den kommunalen Entscheidungsträger im Rathaus angekommen ist und im nächsten Haushalt die entsprechenden Personal- und Sachmittel bereitgestellt werden. Es ist fünf Minuten vor zwölf!"

Im Herbst Beratungen über Personalhaushalt

Die Stadt erklärt auf eine Anfrage des SÜDKURIER: "Natürlich sind wir uns der großen Aufgabe, der sich Frau Vogel gegenüber sieht, bewusst. Eine weitere Stellenmehrung kann im Herbst im Zuge der Beratungen zum Personalhaushalt zur Diskussion gestellt werden."