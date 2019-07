Einen fulminanten Start legte die Schwerttanzkompanie mit ihrer Spendenaktion für die geplante Brunnenfigur an der Spitalgasse hin. Zu verdanken hat sie dies dem Verein Bürgersinn, der das Vorhaben mit 10 000 Euro unterstützt.

„Das ist ein Projekt, bei dem wir gerne helfen“, sagt Vorsitzender Joachim Betten, der mit seiner Schatzmeisterin Gisela Strebinger und Schriftführerin Anneliese Marocco-König zur symbolischen Übergabe beziehungsweise zur Unterschrift im Spendenbuch der Schwerttanzkompanie gekommen war. Das Spendenbuch machte anschließend während des Promenadenfests weiter die Runde.

Fridolin Zugmantel: „Ich war geplättet“

„Ich war geplättet“, sagt Fridolin Zugmantel, Platzmeister der Kompanie, „als Herr Betten mir diese Spende angekündigt hat. Das macht uns Mut.“ Mitglieder des Vereins Bürgersinn seien zu einer Besichtigung in der Zunftstube im Aufkircher Tor gewesen und hätten diese Entscheidung mitgeteilt.

Kosten von voraussichtlich 30 000 Euro

„Wir rechnen mit Kosten von rund 30 000 Euro für die Brunnenfigur aus Bronze“, erklärt Zugmantel. Mit der Stadt habe man sich über den Standort verständigt, bekomme aber keine finanzielle Förderung. „Ein Drittel können wir selbst aufbringen“, betont der Chef der Schwerttänzer. Mit der Großspende habe man nun schon das zweite Drittel.

Verein Bürgersinn hat rund 200 Mitglieder

Der Verein Bürgersinn hatte sich mit Kritik am Standort der Bodenseetherme formiert und hat heute noch rund 200 Mitglieder. Er unterstützte später mit einer großen Spende an die Stadt den Auftakt zur Sanierung der Stadtgräben und brachte lange Zeit jährlich einen Kalender heraus. Kritik übte er zuletzt am Konzept der Parkhauses Therme und dem Pflanzenhaus.

Dann war es etwas ruhig geworden um den Bürgersinn. „Wir wollten eine Informationstafel gestalten und finanzieren, wo früher das Obertor stand und an diesen Stadteingang erinnern“, sagt Joachim Betten. Doch sei der Verein hier mit der Stadt nicht weitergekommen. „Da haben wir von dem Vorhaben der Schwerttanzkompanie gelesen und gedacht: Das passt zu uns.“ Präsentiert werden soll die Brunnenfigur zum 375-jährigen Bestehen der Schwerttanzkompanie bei einem internationalen Treffen von 11. bis 13. Juni 2021.