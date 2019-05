von Tobias Lange

Für die Gemeinderatskandidaten geht es in den Endspurt. Bereits am kommenden Sonntag, 26. Mai, sind die Bürger von Überlingen und den umliegenden Städten und Gemeinden dazu aufgerufen, ihre Vertreter zu wählen. Für die Sitze im Gemeinderat haben sich zahlreiche engagierte Menschen beworben, die ihre Stadt oder Gemeinde aktiv mitgestalten möchten.

Erstmalig gab der SÜDKURIER den antretenden Parteien, Listen und Gruppierungen die Gelegenheit, die Wähler direkt anzusprechen und ihnen fünf gute Gründe zu nennen, warum ihre Kandidaten eine Stimme verdienen. Im Format „Fünf Gründe“ hat der SÜDKURIER die Argumente auf seiner Internetseite gesammelt. Für die gedruckte Ausgabe wären diese zu umfangreich gewesen.

Viele der Listen haben dieses Angebot genutzt und so kam eine breite Mischung aus guten Gründen zusammen, zur Wahl zu gehen. Mal fielen diese Gründe ausführlicher aus, mal direkt und auf den Punkt gebracht. Ein erster großer Schwung ist bereits auf der SÜDKURIER-Internetseite zu finden. In den kommenden Tagen werden die Nachzügler, also Listen, die bis gestern keine Gründe genannt haben, folgen, sodass sich der Wähler einen übersichtlichen Eindruck über die Versprechen und Ziele ihrer potenziellen Gemeinderäte bilden können. Zudem ist über die „Fünf Gründe“ die Vorstellung der jeweiligen Liste samt Namen aller Kandidaten mit nur einem Klick zu finden.

Überlingen:

Frickingen:

Hagnau:

Heiligenberg:

Meersburg:

Owingen:

Salem:

Stetten:

Uhldingen-Mühlhofen:

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort.