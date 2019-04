von Julia Rieß

Es war keine Veranstaltung, aus der man herauskommt und die Welt mit neuen Augen sieht oder die für große Überraschungen sorgen würde. Nein, die Referentin Anais Matutis philosophierte über Liebe. Nichts, was man nicht schon mal gehört hätte, aber eben doch ein Thema, das jeden interessiert und betrifft und berührt, und auch an diesem Samstagmorgen für Emotionen und tiefgründige Gespräche am Frühstückstisch sorgte.

Anais Matutis philosophierte beim Überlinger Frühstückstreffen für Frauen über bedingungslose Liebe und sorgte damit für viel Gesprächsstoff. | Bild: Julia Rieß

Anais Matutis, 32, die ihre Wurzeln am Bodensee hat, zog es nach ihrem Lehramtsstudium und drei Jahren Unterrichtstätigkeit an einer Grundschule in Waldshut in die weite Welt hinaus. Sie ist seit drei Jahren im In- und Ausland bei sozialpraktischen Einsätzen unterwegs. Liebe sei schon immer ihr Lebensthema gewesen, erzählt Matutis, und während ihrer Reisen sprach sie auch mit Menschen unterschiedlichster Nationalitäten über dieses hoch emotionale Thema. Und stellte fest, dass eines allen Menschen gemein ist: die Suche nach bedingungsloser, nach der wahren Liebe.

Bedingung: Ein offenes Herz

Das Problem sei, so Matutis, dass viele nach einer enttäuschten Liebe eine Mauer vor ihr Herz bauten und Liebe nicht mehr an sich heranlassen. Bedingungslose Liebe aber erfordere ein offenes Herz und gehe grundsätzlich von einem selbst aus, Gott mache es vor. Sich hinzugeben, obwohl die Menschen sich abwenden, sein Herz offen und weich zu lassen, auch wenn die Gefahr besteht, dass es verletzt werden könnte. Je mehr bedingungslose Liebe ein Mensch erfahre, desto mehr ändere sich sein eigenes Herz. Mit diesen Thesen und den Fragen: „Welche Liebesbeziehung hat mich emotional berührt?“ und „Was verhindert, dass wir bedingungslos lieben?“ forderte Anais Matutis die Frauen auf, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Frühstückstreff für Frauen findet in Überlingen seit 1994 zwei Mal jährlich statt und wird von einem 30-köpfigen überkonfessionellen Team ehrenamtlich organisiert. Neben Frühstück und musikalischem Rahmenprogramm – dieses Mal von einer Abordnung der Pfadfinder „Royal Rangers“ aus Bambergen – erwartet die Gäste stets ein Vortrag, der die Gäste dazu anregt, sich über ihren Glauben auszutauschen.

Das 50. Jubiläum wird im November mit einer zweitägigen Veranstaltung gewürdigt. Weitere Informationen unter www.fruehstueckstreffen-ueberlingen.de.