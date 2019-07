Überlingen vor 1 Stunde

Friedensregion Bodensee bringt Kunstaktion zu Managern aus der Rüstungsindustrie an die Uferpromenade

Sieben „Goldene Nasen“ ziehen an der Uferpromenade von Überlingen die Blicke auf sich. Sie stehen für sieben Manager aus der deutschen Rüstungsindustrie – darunter Claus Günther von Diehl Defence in Überlingen. Mit der Kunstaktion will der Verein Friedensregion Bodensee auf Waffenexporte aus Deutschland aufmerksam machen.