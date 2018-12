Noch sind die Arbeiten am Uferpark im Überlinger Westen in vollem Gange. Vor der Eröffnung der Landesgartenschau im Frühjahr 2020 soll das Gelände eingezäunt werden. Nur so kann die LGS GmbH Eintrittsgelder kassieren. Doch was passiert nach der Ausstellung? Bleibt der Zaun stehen, oder wird er wieder abgebaut? Vor dieser Entscheidung stand nun der Gemeinderat. "Für mich ist das eine ganz wichtige politische Diskussion", machte Oberbürgermeister Jan Zeitler deutlich. "Wie wollen Sie den Uferpark nach der Gartenschau haben?"

Überlingen Nach der Gartenschau kein Biergarten im Uferpark Das könnte Sie auch interessieren

Die Antwort des Gemeinderats war deutlich: Einstimmig entschieden die Räte, den Park während der Gartenschau mit Holzpfosten und Maschendraht einzuzäunen, dieses Konstrukt anschließend aber wieder abzubauen. "Eine Einzäunung würde dem Ziel Bürgerpark nicht gerecht werden", sagte etwa Robert Dreher (FWV/ÜfA). So sahen es auch Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne), Sylvia Kruse-Baiker (SPD) und Reinhard Weigelt (FDP). Er habe sich beim ehemaligen Campingplatz immer geärgert, wenn er an der heruntergelassenen Schranke habe stehen bleiben müssen, sagte er und forderte: "Freier Park für freie Bürger."

Zweifel an Schutz vor Vandalismus

Die Verwaltung hatte zusätzlich zum Abbau des Zauns drei Varianten zur Abstimmung gebracht: Die dauerhafte Einzäunung des kompletten Geländes, die Schließung des westlichen Parkbereichs oder eine Abtrennung westlich der Gastronomie. Die drei Varianten hätten den Vorteil, das Vandalismus und sonstige unerwünschte Nutzungen in der Nacht verhindert werden könnten. Dagegen stünden Mehrkosten von bis zu 200 000 Euro für Anschaffung einer höherwertigen Zaunanlage und deren Pflege. Zu viel für die Räte.

Überlingen Spielen wie auf dem Seegrund: Der Spielplatz für die Landesgartenschau "wird ein echter Hingucker" Das könnte Sie auch interessieren

Günter Hornstein, kommisarischer Leiter des Überlinger Polizeireviers und CDU-Stadtrat, äußerte zudem Bedenken, dass ein Zaun ungewollte Besucher wirklich abhalten würde: "Ich bezweifle, dass Vandalismus durch eine Einzäunung verhindert werden kann – eher erreicht man damit das Gegenteil." Daher folgte er wie all seine Kollegen der Empfehlung des Aufsichtsrats der LGS GmbH, auf eine dauerhafte Einfriedung des Uferparks zu verzichten.