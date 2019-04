Respekt vor der Lebensleistung für drei große Frauen der Frauenrechtsbewegung. Stolz darauf eine Frau zu sein. Nachdenklichkeit darüber, dass Frauen auch heute noch für ihre Rechte kämpfen müssen. So könnte man die Stimmung im Renkergewölbe am Freitagabend beschreiben.

In die Rolle der Frauenrechtlerin Marie Juchacz schlüpfte Schauspielerin Margret Schröder und beeindruckte das meist weibliche Publikum. | Bild: Stef Manzini

Margret Schröder, Schauspielerin und Theaterpädagogin, schlüpfte in die Rollen der Vorreiterinnen dessen, was als Emanzipation der Frauen bekannt ist. Hedwig Dohm (1831-1919) wurde als viertes von 18 Kindern geboren und gilt als eine der großen feministischen Theoretikerinnen.

Marie Juchacz (1879-1956), die bedeutende Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin, und Clara Zetkin (1857-1933), sozialistische Politikerin und Friedensaktivistin. Die Schauspielerin verstand es, durch wenige Stilmittel, wie die passende Kleidung und ein Plakat mit einer feministischen Kampfparole, die Zeit der großen Frauen lebendig rüberzubringen.

Den passenden Background lieferte der mit Kerzen geschmückte Renker-Keller und die Musik der 1920-er Jahre in Grammophonaufnahmen. Der ausdrucksstarken Darbietung von Margret Schröder war es zu verdanken, dass so manche Frau sich in jene Zeit zurückversetzt fühlte, als Frauen noch 16 Stunden täglich arbeiteten und dafür nur 50 Prozent des Lohnes der Männer erhielten.

Konstanze Ruh und Saskia Winkler, Tischnachbarinnen beim politisch-kulinarischen Dinner, waren sich einig: "Wir hingen der Schauspielerin an den Lippen. Dass die Handlung vor erst 100 Jahren spielt, ist eigentlich unglaublich und noch immer gibt es keine gleichen Löhne zwischen Frauen und Männern".

Elke Renkers Auftaktveranstaltung zu den "Überlinger Heimatgenüssen" bot anspruchsvolles Schauspiel und kulinarische Gaumenfreuden, garniert mit Lichtwurzeln vom Andreashof.