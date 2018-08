von SK

Die Polizei hat am Dienstagabend eine Frau in Gewahrsam genommen, die zuvor eine Taxifahrt nicht bezahlt hatte. Die 56-Jährige war an der Ecke Franziskaner-/ Christophstraße ausgestiegen und hatte sich sofort zu Fuß entfernt, ohne den Fahrpreis von 140 Euro zu bezahlen und ihre persönlichen Gegenstände aus dem Taxi mitzunehmen.

Der Taxifahrer verfolgte die 56-Jährige zu Fuß bis in die Münsterstraße, wo sie von der verständigten Polizei gestoppt wurde. Die Frau reagierte sofort aggressiv auf die Beamten und war erst nach mehrmaliger Aufforderung bereit, ihre Personalien anzugeben, schreibt die Polizei. Die Polizisten erteilten ihr anschließend einen Platzverweis.

Als die 56-Jährige später ihre im Taxi zurückgelassenen Sachen beim Polizeirevier abgeholt hatte, versuchte sie anschließend vorbeifahrende Autos anzuhalten, um mitgenommen zu werden. Da kein Auto anhielt, beschimpfte sie laut die Fahrer und trat nach den Fahrzeugen. Um weitere Störungen zu verhindern, nahm die Polizei die Frau in Gewahrsam und ließ sie durch Familienangehörige abholen.

