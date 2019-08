Laut einer Pressemitteilung der Polizei war die Frau in Richtung Altheim unterwegs, und wollte nach rechts auf einen Wanderparkplatz abbiegen. Weil ihre beiden Kinder sich auf den Rücksitzen stritten, war sie jedoch so abgelenkt, dass sie die Einfahrt verpasste und in den Wald fuhr.

Dort kam sie mit ihrem Auto auf einem Holzstapel zum Stehen. Die 35-Jährige, ihre Beifahrerin und ihre Kinder blieben bei dem Unfall unverletzt, das Fahrzeug hatte sich jedoch derart verkeilt, dass es von einem Abschleppunternehmen befreit und abtransportiert werden musste.