Ausdauer und Hartnäckigkeit der Andelshofener scheinen Früchte zu tragen. Sympathie erntete der Verein der Dorfgemeinschaft schon bei der Vorstellung seines Konzepts zur Nutzung des alten Schulhauses Ende September im Gemeinderat. Jetzt beantragten die Fraktionen von CDU, LBU/Grüne und FWV/ÜfA im Rahmen der Haushaltberatungen für 2019 gemeinsam, dem Verein ab dem kommenden Jahr regelmäßig einen Zuschuss von 14 000 Euro zu gewähren – "zur Wahrung des dörflichen, kulturellen und kirchlichen Eigenlebens von Andelshofen", wie CDU-Fraktionssprecher Günter Hornstein erklärte.

Überlingen Andelshofener Bürger überzeugen im Gemeinderat mit ihrem Konzept für das Alte Schulhaus

Schule soll Dorfgemeinschaftshaus werden

Die Andelshofener Dorfgemeinschaft (DGA) kämpft seit Jahren dafür, die ehemalige Schule als Dorfgemeinschaftshaus nutzen zu dürfen. Da Andelshofen kein eigener Überlinger Teilort ist, hat die Stadt dies bislang abgelehnt und mit dem Verkauf des Gebäudes gedroht, sollte die DGA nicht bereit sein, eine jährliche Pacht zu zahlen – dies lehnten die Andelshofener aber stets ab. Der nun von den Fraktionen geforderte Betrag geht etwas über die Summe von gut 11 000 Euro hinaus, die von der Verwaltung als jährliche Erbpacht für das alte Schulhaus in Erwägung gezogen worden war.

Biniossek: Andelshofen soll Ortsvorsteher bekommen

Noch einen Schritt weiter gehen will Stadtrat Roland Biniossek (Linke). Wie er schon im September angekündigt hatte, beantragte er jetzt die Einführung einer Ortschaftsverfassung für Andelshofen, wie sie bei den anderen sieben Überlinger Teilorten Bestand hat. Für Andelshofen gilt dies nicht, da das Dorf schon 1928 – lange vor den anderen Eingemeindungen – der Kernstadt zugeschlagen worden war. Besondere Ansprüche oder Rechte waren damals nicht vereinbart worden. Während der eine oder andere Stadtrat bei den Diskussionen zur Haushaltskonsolidierung sogar schon mal laut über die Abschaffung der Ortsvorsteher nachgedacht hatte, würde Biniossek auch für Andelshofen einen installieren.

Einziger Teilort ohne Unterstützung der Stadt

So weit geht der interfraktionelle andere Antrag nicht, obwohl er in der Begründung ausdrücklich zugesteht, dass Andelshofen "wie die sieben Teilorte über die Struktur einer Ortschaft verfügt". Nach gängiger Rechtsauffassung werde von einer Ortschaft gesprochen, wenn es sich um eine "räumlich zusammenhängende Siedlung mit kulturellem (kirchlichem) und dörflichem Eigenleben" handle. Dies sei in Andelshofen zweifelsfrei vorhanden, heißt es. Eine Unterstützung der Stadt, die in den anderen Teilorten gewährt werde, bleibe Andelshofen bislang aufgrund der frühen Eingemeindung versagt.

Verein müsste für Gebäudeunterhalt aufkommen

Wenn Andelshofen das Eigenleben auf rein privater Basis aufrechterhalten wolle, verdiene dies Unterstützung, wenn diese Aktivitäten an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit kämen. Der Zuschuss ermögliche es, das vorgestellte Konzept unter Nutzung des Erbbaurechts umzusetzen. Das Schulhaus bliebe damit in städtischem Besitz, die Last des Gebäudeunterhalts jedoch läge beim Verein. Zudem werde der Zuschuss durch den bei Vereinen üblichen Erbbauzins weitgehend kompensiert. Daher entspreche dies auch den Maßgaben der Haushaltskonsolidierung.

