Die Kontroverse um die Bebauung der Volksbank an der Lippertsreuter Straße beschäftigt die Gemüter. Strittig ist der Abstand zu Gehweg und öffentlichem Raum.

Der aktuelle Entwurf reicht bis an die Grundstücksgrenze und das Obergeschoss ragt noch darüber hinaus. Ein vermeintlicher Kompromiss im Ausschuss hatte wenigstens ein Abrücken um 1,50 Meter gefordert, doch der Gemeinderat lehnte dies bei einem Stimmenpatt ab. Für die Hälfte des Gremiums war der Abstand mit Blick auf Fußgänger und Radler sowie den Stadteingang nicht ausreichend. Die Fraktion von LBU/Grüne, deren Vertreter einen Kompromiss im Ausschuss noch befürwortet hatten, erntete für ihre spätere Ablehnung vielfach Kritik und sah sich zu einer Klarstellung gefordert.

Aufgrund des seltenen Verfahrens ist die Situation nicht leicht vergleichbar. So hatte die Volksbank für einen Angebots-Bebauungsplan einen mehrfach gegliederten Baukörper vorgestellt. „Der Vorhabenträger kann hier auch einen völlig anderen Entwurf abliefern“, hatte Stadtplaner Thomas Kölschbach die vorgelegte „Fiktion“ baurechtlich kommentiert. Im städtebaulichen Vertrag sind zwar einige Nutzungen zugelassen bzw. ausgeschlossen. Er lässt allerdings sogar offen, ob der Vorhabenträger überhaupt Nutzer sein wird.

Gerade weil das Verfahren große Flexibilität bei der Bebauung gewähre, heißt es in einer Stellungnahme der Fraktion LBU/Grüne, sei es „für die Stadt unabdingbar, in dem Bebauungsplan Rahmenbedingungen derart festzulegen, dass ein verträgliches städtebauliches Gesamtkonzept sichergestellt werden kann.“ Die Stadtplanung und der Gestaltungsbeirat hätten beide erhebliche Bedenken vor gebracht, auch in Bezug auf die geringe Entfernung zwischen Baugrenze und Grundstücksgrenze, die keine straßenbegleitende Grünstruktur zulasse.

Hier an der Lippertsreuter Straße will die Volksbank bauen. Strittig ist noch der Abstand der Gebäude zu Gehweg und Straßenraum. | Bild: Hanspeter Walter

Die Forderung bedeute „eine gewisse Härte“, räumt die LBU/Grünen-Fraktion ein. Die rühre auch daher, da die Volksbank mit der Planung zu früh in einen hohen Detailgrad gegangen sei. Erschwerend komme hinzu, dass sie im Laufe des Verfahrens aus der Verwaltung „offenbar widersprüchliche Signale bekommen hat“. Das könne jedoch kein Grund sein, nun auf eine städtebaulich wichtige Anforderung zu verzichten. „Einen weiterentwickelten Entwurf, der dem besser Rechnung trägt, werden wir gerne unterstützen.“

Beim Dreikönigstrunk wenig entspannt wirkte Andreas Tyrra, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, dem das knappe Scheitern in der vorweihnachtlichen Sitzung zugesetzt hatte. Beim ihm hatte in den Tagen zuvor das Telefon ständig geklingelt. „Mir fehlt im Moment noch die Fantasie, wie eine Lösung aussehen könnte“, sagt Tyrra. Die Kritiker sind nicht ganz so pessimistisch. „Uns ist daran gelegen, möglichst schnell zu einer konstruktiven Lösung zu kommen“, resümiert Stadtrat Ulf Janicke die Position seiner Fraktion.