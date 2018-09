Erst der Blitz mit dem lautem Knall, dann folgte das Leid: Die Nacht zum 2. Juli 2002 hat sich den Menschen in der Bodenseeregion tief ins Gedächtnis eingebrannt. 71 Menschen starben damals bei dem Flugzeugunglück von Überlingen, unter ihnen waren 49 Kinder. Heute erinnern zwei Gedenktafeln in Brachenreuthe und Taisersdorf an die Opfer. Und ein Verein versucht mehr als nur die Erinnerung wach zu halten. Der Freundeskreis „Brücke nach Ufa“ zieht seit dem Wochenende eine Bilanz seiner 15-jährigen Arbeit – mit Dokumenten, Bildern und Zeitungsartikeln im Stadtarchiv Friedrichshafen.

Warum in Friedrichshafen? – „Die Stadt hat uns immer in unserer Arbeit unterstützt,“ erklärt die Vorsitzende Nadja Wintermeyer und verweist auf eine Reihe kultureller Projekte, die die Brücke nach Ufa bereits in der Zeppelinstadt ausgerichtet hat. Einen Zusammenhang mit Verstimmungen zur Gedenkfeier im vergangenen Jahr weist sie zurück. Damals stand zunächst die Stadt Überlingen in der Kritik, weil sie keinen offiziellen Vertreter zur Pflanzaktion von 20 sibirischen Zirbelkiefern, einem Geschenk aus Ufa, nach Brachenreuthe entsandt hatte. Später begründete Oberbürgermeister Jan Zeitler das Fehlen mit der Anwesenheit von Mitgliedern der Initiative Drushba, der pro-russische Propaganda vorgeworfen wird. Wintermeyer sagte auf Nachfrage weiter, es habe dazu ein Gespräch mit OB Zeitler stattgefunden. „Wir haben uns ausgetauscht, und es wurden offene Fragen ausgeräumt.“

Am 1. Juli 2002, um 23:35:32 Uhr, geschieht das, womit selbst Experten nie gerechnet hatten, in elf Kilometern Höhe über der Stadt Überlingen. Sekunden nach dem Zusammenprall zeigen sich drei brennende Wrackteile am Himmel | Bild: 'SK

„Brücke nach Ufa“ mit vielen Aktivitäten

Unterdessen blickt der Verein mit seinen 30 Mitgliedern auf eine ganze Reihe von Aktivitäten zurück. Dazu gehört auch ein Schüleraustausch mit der Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen, die seit den 1990er Jahren an Jugendbegegnungen in osteuropäischen Ländern teilnimmt. Zum ersten Mal waren Überlinger Schüler im Juli 2005 in Ufa, wo sie mit Unterstützung des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen deutschen Soldatenfriedhof pflegten. Verständigung, Austausch, gegenseitiges Kennenlernen, lauten auch hier die Ziele. „Wir fügen uns wie ein kleines Kieselsteinchen ein“, sagt Hubert Gobs heute, der damals die Fahrt leitete.

2. Juli 2002 kurz nach Mitternacht: Bei Aufkirch löschen Feuerwehrleute aus Überlingen den brennenden Flügel der russischen Tupolew. Was zum damaligen Zeitpunkt nicht klar war: Der Tank enthielt 4000 Liter Flugbenzin. Bild: Dirk Diestel | Bild: Dirk Diestel

76 Übersetzer freiwillig gemeldet

Zu den Erinnerungen, die sich wohl niemals aus dem Gedächtnis löschen lassen, gehören auch die Erfahrungen der Dolmetscher. Über das Leid, das sie hautnah miterlebten, sprechen sie kaum. Zu den Dolmetschern der ersten Stunde, die auch den Verein 2003 gründeten, gehört Jürgen Rädler. Der Heilerzieher wohnte damals in Owingen neben dem Rathaus. „Um sechs Uhr morgens rief mich ein Freund an, der fragte, was denn bei uns los sei,“ erinnert sich Rädler, der Russisch in der Waldorfschule Überlingen gelernt hatte. Er telefonierte an diesem Tag 140 Personen mit russischen Sprachkenntnissen ab. „So bin ich in den Krisenstab des Landratsamts geraten“, erinnert sich Rädler. Als drei Tage später die Hinterbliebenen kamen, wurden gute Dolmetscher gebraucht – zur Betreuung, zur Befragung durch die Kriminalpolizei. 76 Übersetzer hatten sich freiwillig gemeldet, vor allem Russlanddeutsche, die beide Sprachen beherrschten.

Das abgerissene Cockpit der DHL-Maschine fiel bei Taiserdorf vom Himmel. Bild: Diestel

Matria Martin war ebenfalls eine der Ersten Dolmetscher, die halfen. „Als ich morgens um 6 aufstand, hörte ich von dem Unglück im Radio,“ sagt sie. Kurz darauf kam übers Telefon die Anfrage aus dem Krisenstab, ob sie dolmetschen könne. „Ich habe sofort zugesagt“, erinnert sich die Lehrerin, als wäre es gerade gewesen. „Dass wir die Angehörigen der Opfer bei ihrer Ankunft am Flughafen Friedrichshafen auf Russisch begrüßt und sie in den Arm genommen haben, hat ihnen sehr gut getan,“ sagt sie. Die Begehung der Unglücksstelle sei für alle belastend gewesen. Die Menschen gingen zu den Trümmern, weinten, fielen auf die Erde. Später bat sie eine ältere Frau darum, noch einmal mit ihr an den Ort zu fahren, an dem ihr Sohn und ihr Enkel den Boden berührt hatten. Sie kletterten beide über einen Zaun in einen Obstgarten. „Da ist sie auf den Boden gefallen und hat so schrecklich gewein.“ Bis heute seien sie eng miteinander befreundet.

Das Fahrwerk der Tupolew.

Das Unglück über dem Bodensee

In der Nacht auf den 2. Juli 2002 stießen eine russische Passagiermaschine und ein DHL-Frachtflieger elf Kilometer über dem Bodensee zusammen. Dabei starben 71 Menschen, vor allem Kinder, die aus Baschkirien in den Urlaub nach Spanien fliegen wollten. Die Hauptschuld an dem Unglück traf damals die Schweizer Flugsicherung Skyguide, die unter anderem personell unterbesetzt und ohne Sicherung war. Eines der drei Triebwerke der Tupolew, mit Teilen des Seitenleitwerks. Der Verein Brücke nach Ufa wurde im Jahr 2003 in Überlingen gegründet. Sein Ziel ist es, die guten Beziehungen zu den Hinterbliebenen und offiziellen Stellen in Baschkirien zu stärken und auszubauen. Dazu plant der Verein in den kommenden Monaten weitere kulturelle Veranstaltungen, etwa das Theaterstück „Der Schneesturm“ Ende Oktober und Anfang November nach dem russischen Schriftsteller Alexander Puschkin. Die Ausstellung wird gefördert durch den Bodenseekreis und die Stiftung Demokratie leben. (nik) Die Namensliste der 71 Todesopfer des Flugzeugunglücks von Überlingen bei Brachenreuthe. Auf zwei Tafeln stehen ihre Namen in deutsch (links) und russisch (rechts). Darüber eine Karte mit dem Weg der beiden Flugzeuge in der Nacht des 1. Juli 2002. Bild: Köhler Das Stadtarchiv Friedrichshafen ist Dienstags, 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie Donnerstags 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr geöffnet. Extrablatt schnell vergriffen Das Schicksal der Kinder lässt in dieser Nacht und in den kommenden Tagen niemanden kalt. Die Server des Online-Auftritts dieser Zeitung brechen unter der Last der Anfragen zusammen, als in den frühen Morgenstunden im SÜDKURIER-Extrablatt, das wir in Überlingen gemeinsam produzieren und dessen Druck in Konstanz die inzwischen verstorbenen Kollegen Susanne Metzler und Chefredakteur Werner Schwarzwälder ermöglichen, die ganze Dimension der Tragödie schwarz auf weiß dokumentiert wird. Das Extrablatt, in den Wirren nicht mit exakter Opferzahl, besticht durch präzise Berichte. Hunderte Kräfte sind mittlerweile vor Ort im Einsatz. Wenn auch schnell klar wird, dass ihnen weiter nur bleibt, sterbliche Überreste mit allem gebotenem Respekt zu behandeln, so geraten gerade dieses professionelle Verhalten und die Anteilnahme am Schicksal Fremder zur Größe einer ganzen Region. Das Extrablatt zum Herunterladen:

