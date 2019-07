Obstbauer Hubert Büchele setzt bei der Bestäubung seiner Apfel- und Kirschplantagen in Andelshofen seit dem vergangenen Jahr verstärkt auf Wildbienen. 14 Populationen stehen auf insgesamt 16 Hektar verteilt. „Wildbienen haben eine höhere Bestäubungsleistung sowie einen früheren Ausflug als Honigbienen“, sagt Büchele und fügt erklärend hinzu: „Gehörnte Mauerbienen fliegen bei sonnigem Wetter bereits bei etwa vier bis fünf Grad, Rote Mauerbienen ab acht Grad. Honigbienen hingegen sind erst ab etwa zehn Grad flugfähig. Die besondere Pollensammeltechnik der Mauerbienen sorgt zudem für höhere Erträge und gesunde Früchte.“

Keine Konkurrenz zu Honigbienen

Dennoch sehen Imker Wildbienen nicht als Konkurrenz zur Honigbiene; die friedfertigen Insekten sind gut mit Hummeln und Honigbienen kombinierbar. Auch haben neuere Untersuchungen ergeben, dass die Gegenwart von Honigbienen das Vorkommen von Wildbienen nicht gefährdet. Im Frühjahr, wenn beide Arten auf Nahrungssuche sind, ist das Blütenangebot so groß, dass alle ausreichend Pollen und Nektar finden.

Wildbienen sind ortsgebunden

Im Gegensatz zu Honigbienen sind Wildbienen ortsgebunden. „Sie fliegen Blüten lediglich in einem Umkreis bis zu 300 Metern an, Honigbienen fliegen bis zu fünf Kilometer, um Futter zu finden. Daher ist es wichtig, an welchem Standort die Wildbiene den Kokon verlässt“, sagt der erfahrene Obstbauer. Einige Mauerbienenarten lassen sich durch das Aufstellen von Nisthilfen gezielt fördern. Dadurch kann dem allgemeinen Rückgang der meisten Solitärbienen infolge von Landschaftsveränderungen erfolgreich entgegengewirkt werden.

Unternehmen Pollinature vermietet Wildbienen

Hubert Büchele mietet seine Wildbienen beim Bestäubungsspezialisten Pollinature in Konstanz. Als Biologen befassen sich die Gründer des Unternehmens seit vielen Jahren mit Mauerbienen und haben ein System entwickelt, das einen langfristigen und professionellen Einsatz der nützlichen Insekten kostengünstig ermöglicht.

Eine Rote Mauerbiene fliegt die Nisthilfe an. | Bild: Pollinature

Kurz vor der Blüte kommen reservierte Bienen an

Kurz vor der Blüte ruft Büchele seine vorreservierten Mauerbienen ab. Wenige Tage später bekommt er von Pollinature inkubierte, also schlupfbereite Mauerbienen zugeschickt. Beim ersten Mal, im Frühjahr 2018, kamen die Bienen inklusive der Nisthilfe, einem hölzernen Kasten mit Dach, dessen Vorderfront von einem engmaschigen Drahtgitter geschützt ist, um Vögel am Räubern zu hindern. Im Inneren des Kastens befinden sich hohle Röhrchen aus Riesenschilf mit unterschiedlichem Durchmesser. Nach dem Aufhängen der Nisthilfen öffnet Büchele die Wildbienenbehälter.

Wildbienen fliegen sofort nach dem Schlüpfen Blüten an

„Kaum sind die Mauerbienen geschlüpft, fliegen sie die ersten Blüten an“, freut sich Büchele. Holger Thissen, Pressesprecher von Pollinature, ergänzt: „Diese Bestäubung exakt zum Blütestart macht unseren Service so wertvoll, weil der Obstbauer nie weiß, ob zu diesem Zeitpunkt schon natürliche Bestäuber oder Honigbienen fliegen.“

Mauerbienen bilden keine Staaten

Mauerbienen leben solitär, im Gegensatz zu den Honigbienen bilden sie keine Staaten. Jedes Weibchen baut seinen eigenen Nistgang und bringt eine relativ geringe Anzahl an Nachwuchs hervor. Dieser schlüpft im Frühjahr und paart sich sogleich. Anschließend suchen sich die Weibchen geeignete längliche Hohlräume, in denen sie einzelne Zellen zum Nisten anlegen. Sobald jede Zelle mit einem Pollen-Nektar-Gemisch gefüllt ist, wird ein Ei pro Zelle abgelegt. Nach drei Tagen schlüpft die Bienenlarve und ernährt sich von dem Futtervorrat. Im Anschluss an die Verpuppung bleibt die fertig entwickelte Biene bis zum kommenden Frühjahr in ihrem Kokon.

Im Herbst gehen die Bienen an Pollinature zurück

Um eine gesicherte Überwinterung mit gleichbleibenden Bedingungen zu gewährleisten, werden die Kokons im Herbst aus den Nisthilfen entnommen und bei einem bis vier Grad gelagert. Mit der Überwinterung der nützlichen Helfer hat Büchele jedoch keine Arbeit: Er sendet die Innenboxen mit dem Nistmaterial an Pollinature zurück. Die hölzerne Außenhülle bleibt für den Einsatz im nächsten Jahr an ihrem Standort. Die Bestäubungsspezialisten von Pollinature kümmern sich um die Pflege der Kokons, entfernen Parasiten und überwintern die Mauerbienen in ihren Kokons für den Einsatz im nächsten Jahr. „Wir garantieren, dass jedes Frühjahr nur heimische und gesunde Mauerbienen zu ihren Bestäubungsflügen starten“, sagt Thissen.

600 Quadratmeter Blühstreifen geben Nahrung für Insekten

Um genug Nahrung nicht nur für seine gemieteten Mauerbienen, die lediglich während der Bestäubungszeit von März bis Mai auf Nektarsuche gehen, sondern auch für andere Insektenarten anbieten zu können, hat Büchele 600 Quadratmeter Blühstreifen an den Rändern seiner Plantagen angelegt. Hier summt es von März bis Oktober. Sieht man sich die Wildbienenkästen etwas näher an, ist schon von außen erkennbar, dass viele verbaut sind. Ein gutes Zeichen. Im Herbst werden nahezu alle gefüllt sein.

Drei befruchtete Kerne kann Hubert Büchele im Inneren des durchgeschnittenen Apfels ausmachen. | Bild: Manuela Klaas

Jetzt sind schon kleine Äpfelchen in den Andelshofener Anlagen zu sehen. Ob daraus schöne große Äpfel werden, kann man testen. Büchele schneidet einen Apfel durch und prüft, wie viele befruchtete Kerne sich darin finden. Drei Kerne entdeckt er. Die Stichprobe verspricht eine erfolgreiche Ernte für dieses Jahr.