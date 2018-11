In Überlingen war es erst das zweite Mal, dass die Stadt und der Ortsverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) die Feier gemeinsam auf dem städtischen Friedhof statt wie früher auf dem Birnauer KZ-Friedhof begingen. Mit dabei war auch die Jörg-Zürn-Gewerbeschule, die vom diesjährigen Pflegen von Kriegsgräbern in Mazedonien berichtete, und der Shanty-Chor. In Seefelden nahmen die Freiwillige Feuerwehr und Vertreter der Patenbatterie aus Stetten am Kalten Markt an den vom Musikverein Oberuhldingen und dem Männergesangverein Unteruhldingen umrahmten Feierlichkeiten teil.

Schüler setzen ein Zeichen

Oberbürgermeister Jan Zeitler wollte den gestrigen Tag als einen "Tag des Gedenkens, aber auch der kritischen Reflexion – für ein Miteinander in Europa“ verstanden wissen, wobei er Wolfgang Schneiderhan, den Präsidenten des VDK, zitierte. Er forderte dazu auf, gemeinsam und auch individuell Wege zu finden, die die Versöhnung und den Frieden unter den Menschen in der ganzen Welt zum Ziel hätten. Zeitler freute sich in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Überlingen mit der englischen Stadt Epson zeitnah Verhandlungen aufnehmen werde, mit dem Ziel, Partnerstädte zu werden.

In Überlingen nach der Kranzniederlegung (von links): Karin Schneider (Vorsitzende Ortsverband VdK), Eckhard Schulz (Ortsbeauftragter VDK), Felix Weber, Hubert Gobs und Gilles Adeyemi (Jörg-Zürn-Gewerbeschule) sowie Oberbürgermeister Jan Zeitler. | Bild: Kleinstück, Holger

Zu Verständigung und Versöhnung trügen Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft bei. Man müsse bereit sein, die Perspektive, die Wahrnehmung und die Erfahrungen anderer zu verstehen. Zeitler nannte exemplarisch für diese Bereitschaft die Schülerinnen und Schüler der Jörg-Zürn-Gewerbeschule, die in diesem Jahr zum 25. Mal in ein osteuropäisches Land gereist waren, um sich mit der Geschichte vor Ort auseinanderzusetzen und Soldatenfriedhöfe zu pflegen. Diese seien "ein Beispiel für aktive Friedensarbeit, deren Anerkennung nicht hoch genug sein kann", drückte es Eckhard Schulz, Ortsbeauftragter des Überlinger VDK, aus. Der Volksbund kümmere sich heutzutage um über 830 Soldatenfriedhöfe in 46 Ländern. Diese seien ganz wichtige Erinnerungsorte und eindrückliche Mahnmale für den Frieden. "Sie erinnern uns immer daran, dass Frieden nicht selbstverständlich ist", so Schulz. Und: "Der Volkstrauertag ist ein Tag des Gedenkens, der stillen Einkehr und der Trauer, aber er ist auch ein Tag der Reflexion, der Immunisierung gegen billige Parolen, die Menschen anderer Herkunft, Religion oder Hautfarbe abwerten."

Bürgermeister Lamm: „Unsere Verantwortung und Verpflichtung heißt Frieden"

In Seefelden wies Uhldingen-Mühlhofens Bürgermeister Edgar Lamm darauf hin, man müsse Jahr für Jahr an den Gräbern der Toten dazu aufrufen, für den Frieden einzutreten, „denn wer sich des Vergangenen nicht bewusst ist, ist dazu verurteilt, es zu wiederholen". Die derzeitigen kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt mahnten dazu, „Nein“ zu sagen zur Gewalt und zu Krieg. „Jeder einzelne Tod ist eine vermeidbare Tragödie.“ Jedes Kriegsopfer, ob Soldat oder Zivilist, jedes Opfer eines Attentats oder von Gewaltherrschaft gleich welcher Couleur sei „ein Mensch wie jeder einzelne von uns“. Lamm: „Unsere Verantwortung und Verpflichtung heißt Frieden. Ihn zu wahren, verlangt unseren guten Willen in Gegenwart und in Zukunft.“ Der französische Staatsmann Aristide Briand habe dies in die Worte gefasst: „Der Friede erfordert unentwegten, zähen, dauernden Dienst, er verlangt Ausdauer, er erlaubt keinen Zweifel.“ Lamm: „Wir wollen uns in dieser Stunde respektvoll vor den Toten verneigen und in ihrem Sinne versuchen, dem Auftrag dieses Satzes zu folgen. Dann kann von uns Hoffnung ausgehen für die Generationen, die nach uns kommen.“

Volkstrauertag Der Volkstrauertag wurde 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) als Gedenktag für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges vorgeschlagen. Die erste Gedenkstunde fand 1922 im Reichstag statt. 1934 bestimmten die nationalsozialistischen Machthaber durch ein Gesetz den Volkstrauertag zum Staatsfeiertag und benannten ihn "Heldengedenktag". Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde der Volkstrauertag erneut vom Volksbund eingeführt, 1950 erstmals neben vielen regionalen Veranstaltungen mit einer Feierstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages begangen. Der VDK versteht den Gedenktag mit zunehmendem Abstand vom Krieg als einen Tag der Trauer. Der Volkstrauertag ist aber auch zu einem Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden geworden.

