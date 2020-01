Überlingen vor 1 Stunde

Fiona Simpson-Stöber ist Britin und lebt seit 30 Jahren am Bodensee. Was der Brexit für sie bedeutet

Nach jahrelangem Hin und Her ist es so weit: Ab Mitternacht wird Großbritannien kein Mitglied der EU mehr sein. Wie Briten im In- und Ausland auf den Austritt blicken, weiß Fiona Simpson-Stöber. Sie sagt: „Ich kenne viele, die wirklich große Existenzängste haben.“ Warum die Mehrheit der Insulaner dennoch froh sei, wenn der Brexit vollzogen ist, hat sie uns erzählt.