Schweißtreibend: So lässt sich die Teilnahme am Firefighter Run in Waldkirch mit einem Wort beschreiben. Sechs Feuerwehrleute aus Überlingen haben das am vergangenen Wochenende am eigenen Leib gespürt, denn sie waren beim einzigen Feuerwehr-Laufwettbewerb in Südbaden dabei.

Immenstaad Feuerwehrmann und Ultraläufer Kai Eichler plant Marsch nach Berlin Das könnte Sie auch interessieren

Anstrengender Lauf in voller Montur

Thomas Schindele, Manuel Märte, Alexander Scheu, Jörg Herzog, Maria Schmid und Tim Bühler nahmen damit einige Strapazen auf sich, denn der Firefighter Run ist kein gewöhnlicher Lauf. Zum einen dürfen dort nur Feuerwehrkameraden aus Freiwilligen, Berufs- und Werksfeuerwehren sowie Löschgruppen teilnehmen und zum anderen trägt jeder Starter die komplette Einsatzkleidung. Diese besteht aus Hose, Jacke und Helm sowie Atemschutzgerät. Lediglich Laufschuhe dürfen getragen werden.

Mit dieser Zusatzausrüstung ging es in Waldkirch auf die Strecke. | Bild: privat

Überlinger sind mit ihrer Leistung zufrieden

Mit diesem knapp 25 Kilogramm schweren Zusatzgewicht müssen beim Firefighter Run fünf Kilometer zurückgelegt werden. Thomas Schindele, der die Gruppe in vier Wochen intensiv auf den Lauf vorbereitete, war als Siebter von insgesamt 86 Startern bester Überlinger.

Immenstaad Jetzt geht's auf die Schlussetappe: Kai Eichler will am Samstag die Hauptstadt erreichen Das könnte Sie auch interessieren

„Ich bin unheimlich stolz auf die Kameraden“, sagte er nach dem Lauf. „Keiner von uns ist ein Läufer, deshalb ist das Abschneiden wirklich super.“ Thomas Schindele, Manuel Märte und Jörg Herzog landeten als Team zudem auf Rang acht. Die Überlinger waren dieses Jahr zum ersten Mal dabei – „und garantiert nicht zum letzten Mal“, verspricht Thomas Schindele.