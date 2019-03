von SK

Unfreiwillig probten Lehrer und Schüler der Realschule heute Vormittag einen Feueralarm. Gegen 11 Uhr war die Feuerwehr laut Polizeibericht mit einem Großaufgebot samt Rettungsdiensten und Polizei zur Schule ausgerückt. Ein Brandmelder in der Schule war ausgelöst worden. An der Schule hatten sich schon 740 Schülerinnen und Schüler außerhalb des Gebäudes an vorgeschriebenen Treffpunkten versammelt. Allerdings brannte es nicht. Vielmehr hatte ein Schüler im Schulgebäude neben einem Hand-Feuermelder gelehnt und "war dabei offenbar unbeabsichtigt so unglücklich abgerutscht, dass er gegen den Feuermelder fiel, die Glasscheibe zerbrach und den Druckknopf eindrückte" schreibt die Polizei. Daraufhin wurde die automatische Alarmierung der Feuerwehr ausgelöst. Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärte die Polizei, die Entscheidung, ob dem Schüler die Kosten für den Großeinsatz in Rechnung gestellt werden, liege bei der Feuerwehr.