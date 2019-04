Überlingen vor 4 Stunden

Festakt zur Eröffnung des Landungsplatzes: Ab sofort gibt es freies WLAN

Nach einem halben Jahr Arbeit wurde der neugestaltete Landungsplatz am Dienstagabend offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Das Datum wurde ganz bewusst gewählt: In genau einem Jahr startet die erste Landesgartenschau am Bodensee. Bis dahin muss aber noch Einiges geschehen.