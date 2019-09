Die Überlinger Hospizgruppe feierte am Sonntag mit einem Fest im Museumsgarten ihr 25-jähriges Jubiläum. Unter den Gästen befanden sich auch die Schirmherrin, die ehemalige Kultusministerin Annette Schavan, und Oberbürgermeister Jan Zeitler. Das Motto des Festaktes war: „Wir feiern das Leben“. Zahlreiche, der insgesamt 33 ehrenamtlichen Helfern und viele der über 90 Fördermitglieder sowie Gäste begingen den Festakt.

Clown Galina verzauberte die Festgäste mit Humor und Tiefgang. Gerhard Krimmer, der Vorsitzende der Überlinger Hospizgruppe, würdigte die Bedeutung der ambulanten Begleiter, die im häuslichen Bereich sowie im Krankenhaus und in den Pflegeheimen tätig sind. Vor allem die besonderen Bedingungen der Begleitung eines Menschen beim Übergang vom Leben in den Tod, wären immer eine Herausforderung, aber zugleich auch eine Bereicherung für die Begleiter. Die Veranstalter wollten vor allem die Bedeutung der ambulanten Hospizgruppe, mit ihrem ehrenamtlichen Wirken für die Bürger von Überlingen, Owingen und Sipplingen, aufzeigen. Sehr persönliche Worte fand Annette Schavan und fügte diesen einen Satz der Gründerin der Hospizbewegung Cicely Saunders an: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“.

Rund 52 Sterbebegleitungen machte die Überlinger Gruppe bereits im laufenden Jahr und freut sich über Unterstützung in Form neuer Fördermitglieder und Sterbebegleiter. Dafür wurde auf der Veranstaltung geworben, Informationen gibt es auch im Internet. „Sterben heißt leben bis zuletzt“, so versteht die Überlinger Gruppe den Hospizeinsatz, und bezeichnet den letzten Abschnitt im Leben eines Menschen als besonders intensive und wertvolle Zeit.

Zu den zahlreichen Veranstaltungen der Hospizgruppe gehören die Überlinger Hospizfilmtage. Diese werden 2019 zum sechsten Mal veranstaltet. Jeweils am 1. Oktober, 5. November und am 3. Dezember laufen ausgesuchte Filme im Kino Cinegreth.

Informationen unter

http://www.hospizgruppe-ueberlingen.de