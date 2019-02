Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollen im Rahmen der Inklusion in der Ferienbetreuung der Stadt bessere Aufnahme finden. Das teilte Birgit Faller, Abteilung Bildung, Jugend und Sport, in einem Pressegespräch mit, an dem auch Sebastian Dierig, ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt, teilnahm. „Wir möchten das Angebot im östlichen Bodenseekreis verbessern“, sagte er.

Zunächst ein persönliches Gespräch

Laut Faller wird in einem persönlichen Gespräch mit den Eltern, in dem die jeweilige Betreuerin das Kind kennenlernen kann, geklärt, ob die Betreuung übernommen werden kann. Um die Fürsorge- und Aufsichtspflicht gewährleisten zu können, sei es erforderlich, dass dem Kind eine Betreuungsperson zur Seite gestellt wird.

Frühzeitig anmelden

Bei Interesse an einer solchen Betreuung sollte drei Monate vor der gewünschten Betreuungszeit Kontakt mit der Stadt aufgenommen werden. Die Nachfrage nach einer Ferienbetreuung für Kinder mit Handicap sei bisher dürftig, so Faller. Da der Bedarf zunächst nicht bekannt ist, habe man Kindergärten und Schulen angeschrieben.

Eine Mutter freut sich über das Angebot

Heike Tango freut sich über das Angebot der Stadt, wie sie sagte. Die 28-Jährige verdeutlichte in dem Pressegespräch, dass sie es als Mutter zweier behinderter Kinder im Alter von neun und sechs Jahren nicht leicht habe. So sei sie beispielsweise von Vereinen „sofort abgewiesen“ worden. Wenn die Kinder Einzelunterricht bräuchten, müsse sie sich woanders hinwenden, habe es geheißen. „Irgendwann vergeht mir die Lust, anzurufen, weil mir die Kraft fehlt. Ich möchte doch nur, dass meine Kinder mit normalen Kindern groß werden.“

Heike Tango machte außerdem auf die Verhinderungspflege aufmerksam, die Eltern behinderter Kinder mit mindestens Pflegegrad 2 zustehe, wenn die private Pflegeperson vorübergehend verhindert ist.

Eine Ferienbetreuung gibt es in allen anstehenden Schulferien: Fastnacht, Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst 2019.