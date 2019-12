Weihnachten und Silvester daheim feiern, bei niedrigen Temperaturen und Nebel? Für einige Menschen ist das keine Option. Sie packen über die Feiertage lieber ihre Koffer und fliehen vor dem deutschen Winter. Das war schon vor 25 Jahren so: Damals führte der SÜDKURIER eine Umfrage unter Reisebüros durch, um so etwa mehr über die liebsten Ziele und die Urlaubsdauer der Überlinger herauszufinden. Wie aber hat sich das Urlaubsverhalten seit damals verändert?

Flugreisen in Zeiten des Klimawandels? Ein Großteil der befragten Reisebüros stellt keine Veränderung des Reiseverhaltens ihrer Kunden in Bezug auf den Klimawandel fest. So gibt Sandra Feili vom Reisebüro Bühler Lufthansa City Center an: „Unsere Kunden fliegen nach wie vor gerne und machen auch sehr gerne Kreuzfahrten.“ Das gleiche berichtet der Inhaber des Reisebüros am Münsterpalatz, Robert Mayer. Er könne keinen Wandel feststellen, viele Kunden würden auch keinen freiwilligen Umweltzuschlag zahlen. Mayer schließt aber nicht aus, dass sich das in Zukunft noch ändern könnte.

Laut SÜDKURIER-Bericht vom 22. Dezember 1994 verreisten damals sowohl Einzelpersonen als auch Familien in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr – besonders gerne auf die Kanarischen Inseln. Vorwiegend gebucht wurden Reisen nach Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote. Aber auch noch weiter entfernte Ziele wurden von den Überlingern gerne angesteuert, darunter Thailand, Mexiko und die Dominikanische Republik. Die Urlaubsdauer schwankte zwischen sieben und 14 Tagen, meistens wurden zwei Wochen gebucht. Trotz der Aussicht auf Sonne und Meer zog es in den 90-er Jahren jedoch insgesamt nur wenige Überlinger in die Ferne: Der Großteil der Bürger wartete laut SÜDKURIER am Bodensee auf das Christkind.

Reisen 25 Prozent teurer

Im Vergleich zu den heutigen Angaben der Reisebüros zeigt sich: Tatsächlich scheinen die Überlinger ihren Gewohnheiten weitgehend treu zu bleiben. So nennt die Mehrzahl der befragten Unternehmen nach wie vor die Kanarischen Inseln und auch Asien, insbesondere Thailand, als beliebte Urlaubsziele. Aber auch die Karibik ist bei Überlingern beliebt. „Im Winter werden eher die warmen Ziele genommen“, sagt Robert Mayer, Inhaber des Reisebüros am Münsterplatz. Auch Jessica Schwarz vom Tui Reisecenter berichtet, dass die Reisenden Sonne aufnehmen und dem Nebel am See entfliehen wollen. Aber nicht bezüglich der Reiseziele sind die Überlinger beständig geblieben: Auch die Reisedauer bewegt sich laut der Umfrage meistens zwischen ein und zwei Wochen.

Über Weihnachten und Neujahr die Koffer packen? Für einige Überlinger ist das nichts Ungewöhnliches. Bild: Sunny studio‘s | Bild: Sunny studio's

Dabei haben die Weihnachtsferien einen entscheidenden Nachteil gegenüber anderen Reisezeiten: „Die Weihnachtsferien waren schon immer die teuerste Reisezeit, aufgrund der ganzen Festtags- und Saisonzuschläge. Auch haben die Hotels da meistens die höchsten Preise und auch die Fluggesellschaften, da die Nachfrage sehr groß ist“, erklärt Sandra Feili vom Reisebüro Bühler Lufthansa City Center. Und die Preiserhöhung hat es in sich: „Der Aufschlag im Vergleich zu anderen Urlaubszeiten beträgt mindestens 25 Prozent“, so Feili.

Preise gestiegen, was soll‘s?

Dennoch scheint das die Urlauber nicht abzuschrecken: Wie Sandra Feili und Jessica Schwarz mitteilen, verreisen heute mehr Überlinger über Weihnachten und Neujahr als früher. Anders sieht das Robert Mayer. Seiner Einschätzung nach seien früher mehr Überlinger verreist, wegen der hohen Preise blieben viele daheim. Konkrete Zahlen nennt das Reisebüro Bühler Lufthansa City Center: Rund drei Prozent der Überlinger verreisen demnach über Weihnachten und Neujahr. Auch das deckt sich mit dem SÜDKURIER-Bericht von 1994: Die meisten Überlinger lassen sich also auch heute noch am liebsten zuhause bescheren.

Reisebüros können sich behaupten

Das Reiseverhalten der Überlinger scheint sich in den vergangenen 25 Jahren also nur wenig verändert zu haben. Wie aber sieht es bei den Reisebüros aus? Schließlich droht im Gegensatz zu 1994 heutzutage vermehrt Konkurrenz durch Online-Portale. „Es nimmt schon Buchungen weg“, gibt Robert Mayer zu. Zwar unterscheiden sich die Preise der Internetanbieter seiner Meinung nach kaum von denen der Reisebüros. Internet-Buchungen seien aber natürlich flexibler, weil die Kunden keine Öffnungszeiten beachten müssen. Viele seiner Kunden buchen aber im Internet über sein Büro.

Vorteile bei der Buchung im Büro

Jessica Schwarz weist zudem auf einen Vorteil der Reisebüros hin: So bekommt der Kunde dort fachliche Beratung und Tipps. Das Tui Reisecenter habe viele treue Überlinger Kunden. „Viele informieren sich zwar im Internet, ziehen es dann aber doch lieber vor, im Reisebüro zu buchen, wo sie einen persönlichen Ansprechpartner haben, gerade auch in Notfällen“, sagt auch Sandra Feili. „Bei den Internetanbietern steckt man oft stundenlang in Telefonhotlines fest, bis man überhaupt jemanden erreichen kann. Viele schätzen die Rundum-Betreuung im Reisebüro.“ Das Reisebüro Bühler Lufthansa City Center stehe seinen Kunden so auch bei Insolvenzen bei und helfe.