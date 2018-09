Überlingen – Die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Überlingen hatten es in den letzten Tagen mit kuriosen Einsätzen zu tun. Nachdem es den Wehrmännern im dritten Anlauf gelungen ist, den Brand in einem Container auf der Deponie Füllenwaid endgültig zu löschen, rückten sie am Sonntagmorgen zu einem Einsatz in der Franziskanerkirche aus.

Erst kam Schaum zum Einsatz

Drei Mal musste die Abteilung Bambergen ausrücken, bis das Feuer in einem Restmüllcontainer am Entsorgungszentrum Füllenwaid endlich gelöscht war. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, wurde sie erstmals am Donnerstag der vergangenen Woche um 5.50 Uhr alarmiert. Aus unbekannten Gründen sei der in einem Container gelagerte Restmüll in Brand geraten. Die Einsatzkräfte setzten Löschschaum ein und erstickten den Brand.

Dann wurde mit Wasser gelöscht

Als Mitarbeiter der Füllenwaid den Container zu Beginn ihrer Arbeitszeit gegen 8 Uhr umsetzen, sei der Brand nochmals aufgeflackert – erneuter Alarm. "Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurde der Container mit Wasser geflutet und der Brand gelöscht", heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Geholfen hat zuletzt ein Bagger

Wobei von "Feuer schwarz", wie es im Feuerwehrjargon heißt, da noch nicht gesprochen werden konnte. Denn am Freitagmorgen, so der Bericht, wurde um 6.46 Uhr erneut Alarm geschlagen, wegen des selben Containers, der nun mit einem Bagger komplett ausgeräumt wurde, "so dass nun alle Glutnester abgelöscht werden konnten".

Fehlalarm an der Franziskanerkirche. | Bild: Hilser, Stefan

Am Sonntag wurde die Feuerwehr um 9.51 Uhr mit der Abteilung Stadt zur Franziskanerstraße beordert. Ein Feuermelder im Dach des Kirchenschiffs habe Alarm geschlagen, ein Feuer gab es nicht – Fehlalarm. Die Wehrmänner, so der Bericht, versuchten, die Anlage zurück- und deren Betriebsbereitschaft wieder herzustellen. "Aufgrund eines technischen Defektes der Anlage war dies aber zunächst nicht möglich, weshalb der Hausmeister der Kirche und ein Elektriker der Stadt Überlingen zum Einsatz hinzugezogen wurden." Mit vereinten Kräften gelang es, den Alarm abzustellen und den Glocken des Münsters, die um diese Zeit zum Gebet riefen, die Lufthoheit zu überlassen.

