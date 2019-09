An Fasnet spielen sie ihre Musik streng nach Geschlechtern getrennt: Die weibliche Formation „Cellolitis“ begleitet den Frauenkaffee und die ausschließlich mit Kerlen besetzte „Band“ der Narrenzunft die Narrenkonzerte. Doch nun standen die beiden Gruppen bei einem Open-Air-Konzert auf dem Rengoldshauser Hof erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Sweet Home Überlingen

Dreieinhalb Stunden lang boten sie, erst abwechselnd, dann im furiosen Finale gemeinsam, einen Mix aus Rock, Blues, Schlager und mehr – oft zu neuen Texten auf Ibberlingerisch. So dichteten „Cellolitis“ mit ihrer umwerfenden Lead-Sängerin Katharina Müller „Sweet Home Alabama“ auf ihre eigene Heimat um: „Geliebtes Überlingen“. Und die Band übersetzte Kid Rocks „All sommer long“ so: „In Überlinge, do sind mir dehom.“ Doch die Formationen beherrschen auch die Originalversionen. So lieferte „Cellolitis“ eine Interpretation von „These boots are made for walkin‘“ ab, die selbst Nancy Sinatra die Stiefel ausgezogen hätte und die „Band“ mit Frontmann Stefan Seige überzeugte in dieser Vollmondnacht unter anderem mit ihrer Darbietung von „Bad Moon Rising“.

Das Konzert, das unter dem Titel „Schwof uffm Hof“ lief, geht auf eine Idee von Seige und Hofbesitzer Walter Sorms zurück, die darüber erstmals vor zwei Jahren nachdachten. „Dann“, so erzählte Seige, „durfte ich mal als Gitarrist bei ‚Cellolitis‘ aushelfen und dachte, ich frage, ob sie Lust auf ein gemeinsames Konzert haben.“ Wie gut die Gruppen harmonieren, zeigte sich im Finale, bei dem sie mit einigen Neuheiten überraschten. So stellte die Band den Ohrwurm „Bei uns isch Fasnetszeit“ vor (auf die Melodie von: „Another one bites the dust“), der das Zeug zu einer Hymne hat. Und „Cellolitis“ verewigte die Premiere zu den Tönen von „Champs Elysées“: „Wir spielen hier zum ersten Mal, glei nebe uns de Hennestall.“

Wenn‘s nach dem Publikum ginge, sollte es nicht beim ersten Mal bleiben. Bei der Premiere halfen, neben anderen, Akteurinnen des Frauenkaffees sowie Altwieberiche mit. Der Erlös der Aktion, zu der auch ein Fasnetsflohmarkt gehörte, kommt dem Jugendfonds der Narrenzunft zugute.