Fällt es schwer, nach über 30 Jahren als Klinikchef loszulassen?

Raimund Wilhelmi: Ja und nein. Auf der einen Seite spüre ich ein Gefühl der Freiheit: endlich machen, wozu ich Lust habe, keine Pflichten und Verantwortung mehr! Auf der anderen Seite sind mir viele Mitarbeitende und Gäste ans Herz gewachsen über die Jahrzehnte.

Wann war klar, dass Sie einmal in die Leitung der Klinik einsteigen würden?

Leonard Wilhelmi: Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, als ich mit einer Gruppe von Kommilitonen zum Fasten nach Überlingen kam. Sie waren allesamt begeistert, stellten mir viele Fragen, die ich intuitiv beantworten konnte, da ich Zeit meines Lebens mit dem Thema konfrontiert war. Da merkte ich, dass ich gut darin war, Menschen durch den komplexen Prozess des Fastens zu begleiten.

Wie wurden Sie an diese Aufgabe herangeführt?

L.W.: Da wir in unserer Familienverfassung klar geregelt haben, welche Voraussetzungen jemand mitbringen muss, um in der Klinik Verantwortung zu übernehmen, konnte ich mich entsprechend vorbereiten. Ich studierte BWL an der Hochschule St. Gallen, gründete ein Start-Up und arbeitete in einem Telekommunikationsunternehmen. Seit 2017 bin ich in der Klinik und habe anfangs in verschiedensten Abteilungen gearbeitet, bevor ich zur Geschäftsführung aufgestiegen bin.

Ihr Bruder Victor ist Mitglied der Direktion der Klinik in Marbella. Wie kam es, dass er dort einstieg und Sie in Überlingen?

L.W.: Mein Bruder hat in Spanien studiert und fühlt sich in der spanischen Kultur beheimatet. Er spricht die Sprache fließend und liebt das Leben im Süden Spaniens. Ich dagegen fühle mich in Überlingen zuhause. Ich liebe den See, die Region und die Menschen hier. Ich habe den See und seine Weite bis jetzt immer vermisst, egal wo ich gelebt habe. Da kann das Meer noch so schön sein, mich zieht es immer wieder hierher. Die Frage wird mir aber häufig gestellt, manchmal sogar mit einem ironischen Unterton, ob ich was angestellt hätte, dass ich nicht in Marbella gelandet bin. Für mich und meinen Bruder war von Anfang an klar, wenn, dann würde es nur in der Aufteilung funktionieren.

Welchen Modeströmungen war und ist so etwas Zeitloses wie das Fasten unterworfen?

R.W.: Nun, Ende der 90er rollte die große Wellnesswelle auf uns zu. Jacuzzi und Saunatempel mit 4000 Quadratmeter und mehr waren in Hotels keine Seltenheit. Dann die Proteindiäten, dann die Fastenangebote auf der grünen Wiese und in den Klöstern. Ayurveda in Sri Lanka war bei Studienräten und sogar Helmut Kohl angesagt.

Raimund Wilhemi leitete die Überlinger Klinik seit 1985 gemeinsam mit seiner Frau, der Ärztin Françoise Wilhelmi de Toledo. Jetzt will er kürzer treten. | Bild: Buchinger Wilhelmi

Wie hat Buchinger auf solche Strömungen jeweils reagiert?

R.W: Wir haben im Namen das Wort Klinik fallengelassen, haben uns aber programmatisch ganz klar medizinisch ausgerichtet. Das war die richtige Entscheidung: Alle Wellnesstempel folgen uns inzwischen und nennen es „medical wellness“.

L.W.: Wir haben einen Vorteil gegenüber anderen, wir haben 70 Jahre Erfahrung und gleichzeitig eine wissenschaftliche Untermauerung unserer Methode. Dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, werden alle Entscheidungen langfristig ausgelegt.

Was waren die wichtigsten Entscheidungen in Ihrer Ägide?

R.W.: Nicht stehenbleiben, immer Neues ausprobieren, zum Beispiel wohltuende therapeutische Angebote auch für die Seele anzubieten. Die meisten Menschen sind mit sich nicht zufrieden, leiden an sich selbst und ihren unerfüllten Wünschen, finden sich nicht attraktiv, fühlen sich in Beruf und Partnerschaft unerfüllt. Hier Coaching-Gespräche anzubieten, aber auch Meditation und Yoga, Atemtherapie, Malunterricht, Singen und Tanzen, waren wichtige Schritte hin zu einem erfüllten Leben.

Wie werden Sie die Klinik in die Zukunft führen?

L.W.: Jede Generation eines Familienunternehmens hat eine Generationsleistung zu erbringen. Welche das bei mir und meiner Generation sein wird, muss sich noch zeigen. Einige Themen sind allerdings jetzt schon absehbar. Wir wollen weiterhin für unser internationales Publikum attraktiv sein und dafür in unser Personal und in die Infrastruktur investieren. Ebenso werden wir unsere Methode weiterentwickeln.

Ihr Vater hat die Klinik mit Ihrer Mutter, der Ärztin Françoise Wilhelmi de Toledo, geführt. Steht Ihnen jemand zur Seite?

L.W.: Das Glück eine weltweit anerkannte Fastenexpertin zu heiraten, ist mir bis jetzt leider verwehrt geblieben. Vielleicht meldet sich ja jemand nach diesem Interview? Mir stehen in der Direktion langjährige Mitarbeiter der Klinik zur Seite.

Leonard Wilhelmi studierte BWL an der Hochschule St. Gallen, gründete ein Start-Up und arbeitete in einem Telekommunikationsunternehmen. Seit 2017 ist er in der Fastenklinik tätig, nun übernimmt er die Geschäftsführung. | Bild: TOBIAS DOEHNER

Welche Ihrer vielen prominenten Gäste fanden Sie am interessantesten?

R.W.: Mit Max Frisch habe ich Tischtennis gespielt, mit Siegfried Unseld über Hermann Hesse gesprochen, mit Jodie Foster über das Leben in Hollywood. Mit Hellmuth Karasek über Beziehungsthemen und mit Bianca Jagger über ihr politisches Engagement, nicht über Mick …

Wie war es, als Kind und Jugendlicher in so einem Umfeld aufzuwachsen?

L.W.: Naturheilkunde, Politik, Musik und Kunst, all diese Dinge waren Teil meines Elternhauses. Ich habe es geliebt, in einem so kreativen und internationalen Umfeld aufzuwachsen. Wir hatten immer Künstler, Unternehmer und andere spannende Patienten aus aller Welt bei uns zuhause zum Tee. Diese Begegnungen haben mich stark geprägt. Die Klinik spannte ein Netz aus Überlingen in die ganze Welt für mich auf.

Fasten Sie beide selbst?

R.W.: Ich faste jedes Jahr vier Wochen hier in Überlingen und mache unsere 800-Kalorien-Diät in Marbella. Das ist nötig und hilft mir gleichzeitig, die Kliniken und die Mitarbeitenden und Gäste näher kennenzulernen.

L.W.: Ich faste zweimal im Jahr jeweils für 14 Tage. Im Januar nach den Festtagen und einmal vor meinem Geburtstag im Juni. Dazwischen versuche ich, meine Mahlzeiten in einem Zeitfenster von sechs bis acht Stunden zu mir zu nehmen und intermittierend zu fasten.