Bevor es wieder zurück nach Hause in den Norden Deutschlands geht, stehen noch ein paar Höhepunkte auf dem Familienurlaubsprogramm. Großes Vergnügen bereitet Familie Obalski ein Besuch auf der mittelalterlichen Meersburger Burg und im Überlinger Museum. Auch dem Charme beider Altstädte erliegen die Obalskis. Zur Freude der Jüngsten klappt es schließlich doch noch mit einem Abstecher bei den Salemer Berberaffen, nachdem die Familie den samstäglichen Anlauf wegen des großen Besucherandrangs abgebrochen hatte.

Auf Tuchfühlung mit einem Berberaffen zu gehen, gefällt auch Papa Markus Obalksi. | Bild: privat

Auf dem Weg von Salem nach Überlingen wird ein Zwischenstopp beim Affenberg eingelegt. Weil das Programm streng und die Zeit daher knapp ist, schaffen die Fünf nur einen schnellen Rundgang. Obwohl sie dadurch keine Fütterung mitbekommen, sind sie von den frei lebenden Tieren und davon, sie füttern zu können, angetan."Es ist ein tolles Erlebnis, die Affen so aus der Nähe zu sehen", sagen sie. Vom angekündigten Dammwild begegnet ihnen beim Verlassen des Parks nur ein einziges Tier.

Nicht nur die Monsterausstellung im Städtischen Museum beeindruckt, sondern auch der Friedhof und der Ausblick vom Terrassengarten. | Bild: privat

Das nächste Etappenziel ist Überlingen. In der Bodenseeferienzeitung haben die Obalskis sich zwei Ziele in der Stadt ausgesucht. Zum einen wollen sie den darin angekündigten kleinen Schokoladenladen besuchen, zum anderen die Ausstellung "Monster und Geister vom Mittelalter bis heute" im Städtischen Museum.

Ausstellung ist "ein bisschen gruselig"

"Das Ganze ist schon ein bisschen gruselig gemacht", sagt Papa Obalski. Durch die Möglichkeit, in gruseligen Momenten hinter aufgehängten Tüchern wieder in taghelle Räume zu gelangen, hat aber keines der Familienmitglieder Angst. Im Gegenteil, sie genießen den Rundgang durch Abbildungen von Werwölfen, Einhornköpfen und Wolfsmenschen.

Gigantischer Ausblick vom Terrassengarten

"Mir gefällt, dass die Thematik sehr wissenschaftlich aufbereitet wird", kommentiert Lea Obalski den Ausstellungsrundgang. Großen Anklang finden auch der Terrassengarten des Museums "mit gigantischem Ausblick" und die Fragmente des jüdischen Friedhofs. Hinzu kommt eine Hochzeitsveranstaltung rund um das Museumsgemäuer mit ausgestreuten Rosen und Musik, was besonders den Mädchen imponiert.

In Überlingens engen Gässchen gehen Nina und Simon buchstäblich an den Wänden hoch. | Bild: privat

Ein Gang durch die winzig kleinen Gässchen der Stadt lässt die jüngeren Obalskis förmlich an den Wänden hochgehen. Unten angekommen werden ausgiebig Seeblick und die "wunderschöne Bepflanzung" an der Promenade bewundert. Ein kurzer Abstecher in den Minischokoladenladen zeigt vor allem bei Mama Lea und Tochter Merle Wirkung. Die große Auswahl an Pralinen mit interessanten Geschmacksrichtungen wird bestaunt und probiert. "Köstlich!"

Merle ist beeindruckt von der Pralinenvielfalt in Überlingens "Six Sinne". | Bild: privat

Weiter geht es in die Burgenstadt Meersburg. Vor dem eigentlichen Burgeintritt werden sie von einem Burgbediensteten begrüßt, der ihnen auf Nachfragen zur Freude der Kinder etwas über Kampftechniken und Schwerter erzählt. Im Burginneren tauchen die Obalskis dann ins mittelalterliche Leben ein. "Beeindruckend wie die früher gelebt haben", sinniert Lea Obalski mit den Kindern beim Anblick der alten Burgküche oder der Folterkammer.

Rückblick auf Bodenseeferien fällt positiv aus

Das Resümee des programmreichen letzten Urlaubstags fällt positiv aus – ebenso wie der Rückblick auf die gesamten Bodenseeferien. Als klarer Lieblingsort kristallisiert sich trotz aller Urlaubshöhepunkte der Salemer Schlosssee heraus. Zumindest bei vier von fünf Obalskis. Merle hingegen votiert fürs Schaukeln am See und an der Ferienwohnung, für den Bodensee und die Monsterausstellung.

