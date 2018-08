Eigentlich hat der Wecker von Familie Obalski schon früh geklingelt. Doch aus "unerfindlichen Gründen" hat es mit dem Aufstehen nicht pünktlich geklappt. Beim Frühstück war schon klar, zur Abfahrt des Schiffs um 9.25 Uhr zur Insel Mainau reicht es nicht mehr.

Alles kein Problem, denn es gibt noch weitere Abfahrtsmöglichkeiten. Also brechen die Fünf entspannt auf. Den Unteruhldinger Parkplatz kennen sie bereits von ihrem ersten Tag am Bodensee.

Schon die Anfahrt ist ein Erlebnis

Sie schätzen schon den gemeinsamen Spaziergang in den Ort hinein und zum Anleger. Dort lohnt sich für sie ein Blick auf die vertäuten Boote und in das glasklare Wasser. Als ausgewiesen tierliebende Familie mit vielen eigenen Haustieren wie Pferd, Ponys, Hund und Hühnern verweilen die Kinder zunächst am Ufer, um die Enten und Schwäne zu beobachten.

Erstes Schippern auf dem Bodensee

Auch wenn die Schifffahrt nur 15 Minuten dauert, Simon genießt sein erstes Schippern auf dem Bodensee in vollen Zügen. Interessant ist es, dem uniformierten Personal zuzusehen und den übrigen Bootsverkehr mit Touristendampfern und Privatjachten auf dem See zu beobachten. Auf der Insel angekommen, kann die Familiencrew dank Online-Familien-Ticket zügig an den Schlangen an den Kassen vorbeigehen.

Die Obalskis staunen ob der Blumenvielfalt und halten Blumen in allen Schattierungen fotografisch fest. | Bild: Privat

Ihr erster Eindruck: "Es ist wunderschön hier." Nicht nur Papa Markus mit seinem Urlaubswunsch nach anderer Flora und Fauna kommt hier auf seine Kosten. Die üppige Blumenpracht und die vielen kleinen und schattigen Plätzchen in Seenähe zum Ausruhen gefallen allen und eignen sich prima für ein mitgebrachtes Picknick und Erinnerungsfotos.

Die große Murmelbahn zieht Simon in seinen Bann. | Bild: Privat

Dem achtjährigen Simon hat es unter anderem die neue Murmelbahn angetan. Der besondere Höhepunkt ist für den technikbegeisterten Jungen aber die beeindruckende Eisenbahninstallation im Mainau-Kinderland. Einige Zeit verbringt er hier, zuzugucken, wie sich die Modellbaubahn durch das größere Areal schlängelt und in den Tunneln verschwindet. Seine beiden Schwestern Nina (11) und Merle (13) interessiert das weniger. Auch dem raffinierten Wasserspielplatz in der Nähe können die Jugendlichen nichts abgewinnen.

Die 15-jährige Merle findet den Rundweg auf der Mainau stellenweise langweilig. Von Blütenpracht und Schmetterlingen ist sie aber angetan, genauso von der Idee ihrer Eltern, Lieblingsmomente zu knipsen. | Bild: Privat

Ein kleiner Trick sorgt dafür, dass es den beiden Schwestern auf dem Inselrundweg trotzdem nicht langweilig wird. Sie bekommen eine Digitalkamera in die Hand und den Auftrag, die für sie schönsten Inselmomente festzuhalten.

Die Kinder dürfen ihre eigenen Lieblingsmomente auf der Insel festhalten und knipsen gefühlte 1000 Falter im Schmetterlingshaus. | Bild: Privat

Ganz viel geknipst wird im Schmetterlingshaus. Die herumflatternden bunten Falter aus Afrika, Asien oder Amerika werden bestaunt und abgelichtet. Interessant für alle ist die Entwicklung zu sehen – vom Ei über die Larve und Puppe bis hin zum Schmetterling.

Im Anschluss geht es zum Schiffsanleger. "Der Weg zieht sich ganz schön bei der Sommerhitze", finden Eltern und Kinder gleichermaßen. Nach der Rückfahrt auf dem gut gefüllten Schiff muss erst noch der Weg zum Auto zurückgelegt und etwas fürs Abendbrot eingekauft werden.

Zum Abschluss eine Abkühlung

"Das verlangt eine Abkühlung", finden zumindest die jüngeren Kinder. Nach dem Abendessen fahren also Eltern plus Nina und Simon nochmals an den Schlosssee. Die Geschwister erfrischen sich im See, die Eltern dösen und die Älteste chillt derweil im Feriendomizil. Mama Lea nutzt den Rückweg für einen sportlichen Walk, der Rest fährt.

Mainau ist eine Reise wert Das Online-Familien-Kombi-Ticket für Schifffahrt und Inseleintritt ist mit 63,50 Euro ab Unteruhldingen zwar nicht ganz billig, hat sich nach Ansicht der Familie aber "durchaus gelohnt". Durch die Überfahrt mit dem Schiff kommen alle entspannt an, ganz ohne Parkplatzsuch-Hektik.

Das Ticket online zu buchen erspart auch das Anstehen an den im Sommer teils sehr frequentierten Kassen. Die Blumeninsel bietet nach Ansicht der Obalskis viele Angebote für Kinder mittleren Alters, etwa Wasserspielplatz, Streichelzoo oder Murmelbahn. Die Obalski-Jugend hätte sich ohne Foto-Trick stellenweise ein wenig gelangweilt. Eine Attraktion für alle ist das Schmetterlingshaus. Allerdings ist zu beachten, dass es bereits um 19 Uhr schließt. Der Rest der Blumeninsel ist bis Sonnenuntergang geöffnet.

Wer lieber mit dem eigenen Auto anreist, findet genügend Parkmöglichkeit und zahlt 5 Euro ganztägig.

