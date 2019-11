von Lena Reiner

Böser Blick, Kapuze, breitbeiniger Gang und Bart: Daran erinnert sich die 20-jährige Lisa H. (Name geändert), die am 5. November 2017 von einem Mann auf offener Straße zwischen dem Überlinger Bahnhof und ihrem Zuhause sexuell belästigt wurde. Er verfolgte sie mit heruntergelassener Hose und fasste sich dabei an sein Geschlechtsteil. Die Nacht ist ihr in guter Erinnerung geblieben, allein auf die Straße getraut, besonders im Dunkeln, hat sie sich daraufhin einige Zeit nicht mehr.

Auffälliges Verhalten

Etwa ein halbes Jahr später, wieder abends, begegnet H. im Überlinger Thermepark ein Mann, der sich verdächtig verhält. Er habe sich weggedreht, „schaute die ganze Zeit auf sein Handy“, sagt sie. Und sie hatte das Gefühl, von ihm verfolgt zu werden, weil er sich in die Nähe auf eine Bank setzte. Da sie mit drei Freunden unterwegs war, erzählte sie diesen von ihrem Verdacht, den Mann wiedererkannt zu haben, der sie damals belästigt habe. Sie rief die Polizei und sah noch, dass der Mann festgenommen wurde.

Prozess am Amtsgericht

Dieser Tage nun wurde der Verdächtige am Amtsgericht als Angeklagter befragt. Der Vorwurf lautete Belästigung durch exhibitionistische Handlung nach dem Paragraphen 183, Absatz 1 und 2 des Strafgesetzbuches. Dagegen hatte er im Juli nach dem Vorfall Widerspruch eingelegt.

Der Prozess am Amtsgericht in Überlingen endete mit einem Freispruch. | Bild: Lena Reiner

Die Version des 25-Jährigen jenes Abends im November ist kurz. Er sei nicht dort gewesen und könne daher auch nichts zur Tatnacht aussagen. Das lässt er durch seinen Anwalt ausrichten. Er selbst wirkt zurückhaltend, antwortet ruhig. Der Dolmetscher wird nur selten gebraucht, auf übersetzte Fragen des Richters antwortet der Angeklagte, der erst seit 2016 in Deutschland lebt, meist ebenfalls auf Deutsch.

Angeklagter erklärt „auffälliges Verhalten“

Zu dem Zusammentreffen im April hat er allerdings mehr zu sagen. Es wird aus seiner Schilderung auch deutlich, wieso sein Verhalten an dem Tag im Frühling seltsam gewirkt haben könnte. „Ich habe einen Anruf von meiner Familie gekriegt, dass meine Mutter sehr krank ist“, erinnert er sich. Er sei gerade bei einem Freund gewesen und wollte aufgrund der schlechten Nachricht alleine sein. „Ich war am Weinen“, sagt er. Deshalb sei er nach draußen und ein wenig am See spazieren gegangen. Dort habe er dann eine Gruppe junger Menschen, „Jugendlicher“, sagt er, gesehen. Weil er nicht wollte, dass diese ihn weinen sehen, habe er versucht, sich so wegzudrehen, dass sie ihn nicht sehen konnten. Immer wieder hätten sie zu ihm herüber geschaut. „Ich dachte schon, dass ich ihnen vielleicht Angst mache mit meinem Bart“, sagt er selbst.

Fragen zur Barttracht

Sein Bart ist überhaupt ein sehr großes Thema in der Verhandlung. Wie weit er diesen denn stutze oder abrasiere? Ob er auch mal einen Drei-Tage-Bart trage? Es geht ins Detail, bevor die Geschädigte als Zeugin auftritt. Als sie den Mann schildert, der sie belästigt hat, wird auch klar wieso. Sie erinnert sich vor allem noch an seinen Bart, weil er durch eine Kapuze Teile seines Gesichts verdeckt hatte. Und da ist schon der erste Knackpunkt. Der Bart des Mannes, der jetzt auf der Anklagebank sitzt, mag nicht so recht zu ihrer Beschreibung passen; weder in der jetzigen Variante als in denen, die er anführt auf die Frage des Richters, wie er den Bart sonst trage.

Überlingen Zwölf Fälle von Exhibitionismus: Verfahren trotzdem ohne Verurteilung eingestellt Das könnte Sie auch interessieren

Auch beschrieb die Geschädigte an jenem Abend vor zwei Jahren, kurz nach der Tat, einen Mann, der vielleicht kleiner, vielleicht gleich groß wie sie gewesen sei. Das steht so im Polizeiprotokoll des Abends. Ihre vor Gericht vorgetragene Täterbeschreibung ist etwas anders. „Zwischen 1,70 und 1,80“, sagt sie da. Ob die Begegnung im April ihre Erinnerung beeinflusst hat? Der 25-Jährige, der ihr nun schräg gegenübersitzt, passt auch in diesem Aspekt nicht ganz auf die Beschreibung: Er misst immerhin 1,82 Meter.

Sie schaut sich den Mann genau an, gegen den sie die Anzeige erstattet hat. „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es war; zu 70 Prozent vielleicht“, erklärt sie, als Richter Alexander von Kennel sie bittet, sich festzulegen. Es sei schwer, sich zwei Jahre zurückzuerinnern. Dunkel sei es da schließlich auch gewesen, erläutert sie.

Letztlich sind sich Staatsanwaltschaft und von Kennel einig: Der Angeklagte wird aus „tatsächlichen Gründen“ freigesprochen. Von Kennel betont abschließend, dass seinerseits keinerlei Zweifel daran bestünden, dass sich die Tat an sich so zugetragen habe: „Ihre Schilderung ist glaubwürdig.“ Nur bestünden zu große Zweifel daran, dass es sich beim Angezeigten tatsächlich um den Täter handle.