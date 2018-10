Sie haben mit Lehrern, Soldaten und Pfarrern diskutiert, die Bibelgalerie besichtigt, ein Schülerkonzert in Meersburg gehört und sind über das Gelände der Landesgartenschau spaziert – eine Kommission der evangelischen Landeskirche hat den Kirchenbezirk besucht. Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh will auf diese Weise den Bezirk kennenlernen. "Wir sind stolz auf die Vielfalt, die wir in dieser Landeskirche leben, und diese Vielfalt wollen wir auch vor Ort sehen", sagt er. Visitation heißt das offiziell.

Bischof: "Sehr gute Arbeitsatmosphäre am See"

Synodalpräsident Axel Wermke, Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh und Dekanin Regine Klusmann (von links) besprechen Perspektiven für den Kirchenbezirk. | Bild: Corinna Raupach

Besonders beeindruckt habe ihn das kollegiale Verhältnis der Pfarrer und anderen Beschäftigten am See, sagt der Bischof: "Mir ist aufgefallen, dass eine sehr gute Arbeitsatmosphäre herrscht, sowohl unter den Ehrenamtlichen als auch unter den Hauptamtlichen." Zu seinen Aufgaben gehört es zu prüfen, wie die Belastung der einzelnen aussieht, wie viel Zeit sie für Verwaltung aufbringen und wie viel für die Menschen vor Ort. "In diesem katholisch geprägten Gebiet sind die Pfarrstellen sehr groß, da meist mehrere Dörfer dazu gehören", sagt Synoldalpräsident Axel Wermke. Dafür sei der Kontakt zu den katholischen Kirchengemeinden gut, einige Schulen praktizieren bereits den kooperativen Religionsunterricht. "Die Ökumene ist ein wichtiger Punkt, die ist an See im Leben sehr präsent."

Gespräch mit Soldaten

Bewegt habe die Kommission ein Gespräch mit Soldaten in Stetten am kalten Markt. Die Kirchenvertreter sprachen mit den dort Stationierten über ihre Sorgen und die Folgen der Einsätze und über die Spannung zwischen christlicher Friedensbotschaft und Ausbildung für den Krieg. "Wir haben geredet und auch gestritten über Friedensethik. Wie wird Frieden, das fragen wir auch fast 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs", sagt Cornelius-Bundschuh.

"Wenige alte und teure Gebäude, die man erhalten muss"

Neben der Kontaktaufnahme hat die Visitation auch mit "kirchlichem Leitungshandeln" zu tun, erklärt der Bischof. Die Kommission schaut auf Strukturdaten wie Finanzen, Taufen, Beerdigungen, Kirchenaus- und eintritte sowie den Zustand der Gebäude und Liegenschaften. "Da sieht es ganz gut aus hier, es gibt wenige alte und teure Gebäude, die man erhalten muss, und viele relativ neue Gemeindehäuser", sagt Wermke.

Dekanin: "Gut, wenn von außen jemand drauf guckt"

Der Kirchenbezirk hat sich auf die Visitation vorbereitet. In einem ausführlichen Bericht stellt er seine Situation und Tätigkeitsfelder vor. "Ich finde es hilfreich, aufgrund des Besuchs zu überlegen, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Da ist es gut, wenn von außen jemand drauf guckt und vielleicht einen Tipp gibt", sagt Dekanin Regine Klusmann. Sie beschreibt ihren Bezirk als einen sehr offenen. "Das macht vielleicht die Diasporasituation. Die Evangelischen waren hier immer die anderen – wir sind alles Zugereiste", sagt sie.

Zur Visitation gehört auch das Vereinbaren von Zielen. Klusmann und ihre Kollegen haben einen Schwerpunkt gesetzt bei der kirchlichen Sozialisation. "Wir wollen Lehrende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindergärten besser bei der religiösen Erziehung unterstützen", sagt sie. Das liegt auch der Kommission am Herzen. "Wie vermitteln wir den Glauben an Kinder und Familien, welche Bedeutung hat er für sie, das ist ein großes Thema", sagt Cornelius-Bundschuh. Ein weiteres Ziel ist es, mehr Aufgaben zu bündeln. "Es wäre gut, mehr Dinge kooperativ auf den Weg zu bringen, das gilt nicht nur für diesen Bezirk, sondern für alle", sagt er. Konfirmationsunterricht etwa könnten in größeren Gruppen gehalten werden.

"Marketingmäßig eine Top-Chance für Kirchen"

Unter diesem Motto "Mensch, wo bist du?" hatte der evangelische Kirchenbezirk die Öffentlichkeit zu Empfang und Podiumsdiskussion geladen. Es ging um die Wahrnehmung des Menschen in Kirche, Wirtschaft und Politik und um das Christsein in diesen unterschiedlichen Bezügen. Durch das Gespräch mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des Outdoor-Herstellers Vaude in Obereisenbach bei Tettnang, und Ravensburgs Erstem Bürgermeister Simon Blümcke führte SWR-Moderator Holger Gohla.

Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh erwartet, dass die Kirche dem populistischen Spiel mit der Angst entgegentritt. | Bild: Corinna Raupach

Auf Gottes Frage "Mensch, wo bist du?" an Adam und Eva folge gleich die Frage an Kain: "Wo ist dein Bruder?", sagte Jochen Cornelius-Bundschuh. "Die Beziehung Gottes zu uns gibt es nicht ohne die Beziehung zu unseren Geschwistern." Statt auf das populistische Spiel mit der Angst einzugehen, sollte die Kirche nach dem Vorbild Jesu die aufsuchen, die fremd, unangenehm oder ausgeschlossen sind und Begegnungen ermöglichen. Sie soll sich weiter öffnen – und dabei nicht behindert werden, indem etwa Vesperkirchen Umsatzsteuer zahlen müssen.

Simon Blümcke, Erster Bürgermeister von Ravensburg, macht sich Sorgen um die Dialogfähigkeit der Gesellschaft. | Bild: Corinna Raupach

Mehr Offenheit der Kirche wünschte sich auch Simon Blümcke, und überhaupt mehr Austausch und Engagement. "Meine Generation ist sehr privat. Für jede Person gibt es eine Aufgabe in Gesellschaft, Kirche oder Kultur. Wir müssen alle und jeder kann", sagte er. Bürgersinn, Diskussionen und Bildung seien am ehesten hilfreich gegen Menschenverachtung und Hysterie. "Bei Facebook wird so diskutiert, aber es ist wahnsinnig wichtig, diese Diskussionsketten zu unterbrechen", sagte er. Er setze sich jeden Freitag hin und rede per Facebook mit denen, die Hassbotschaften im Netz versenden.

Vaude-Chefin Antje von Dewitz fordert Haltung von Unternehmen ein. | Bild: Corinna Raupach

Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz erklärte, sie sei solchen Hasstiraden täglich ausgesetzt. Der Grund: Das Tettnanger Unternehmen nehme gesellschaftliche Verantwortung ernst. "Wir haben uns vorgenommen, das nachhaltigste Unternehmen im Outdoor-Bereich zu werden – das ist nicht einfach mit Produktionsstätten und Lieferanten in verschiedenen Ländern", sagte sie. Sie beschäftigte zwölf Flüchtlinge und kämpfe gegen deren Abschiebung. 120 Unternehmer habe sie für eine Initiative gewonnen, die ein Bleiberecht für geflüchtete Mitarbeiter verlangt. "Ich habe den Eindruck, gerade jetzt muss man Haltung zeigen, auch in der Wirtschaft", sagte sie. Von der Kirche wünsche sie sich, dass sie auf Menschen zugehe: "Es gibt so viele, die sind auf der Suche, die brauchen Orientierung. Das ist marketingmäßig eine Top-Chance für Kirchen."

