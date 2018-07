von Susanne M. Mohr

Wer jemals versehentlich in Esslingen, Reutlingen oder Böblingen gestrandet ist, kann durchaus verstehen, warum es die Schwaben so sehr an unseren schönen Bodensee zieht. Allerdings haben sich diese liebenswerten Zeitgenossen in letzter Zeit unglaublich vermehrt: Entlang des gesamten Seeufers von Ludwigshafen bis Wasserburg scheinen sämtliche Parkplätze reserviert zu sein für ES, RT, BB, S, LB, BL, LEO und was das Schwabenland sonst noch zu bieten hat.

Auf dem Überlinger Parkplatz am Osthafen sind selbst in dem für ansässige Segler reservierten Teil die FN-Kennzeichen deutlich unterrepräsentiert. Oder an einem sonnigen Wochenende spontan den See genießen und/oder abends draußen essen zu wollen, ist eine ganz schlechte Idee, wenn man die Frage „Haben Sie reserviert?“ nicht mit „Ja“ beantworten kann. Auch wenn es noch freie Tische gibt, sind die bereits reserviert und werden notfalls für mehrere Stunden freigehalten. Es hilft nicht unbedingt, vorher anzurufen und um eine Reservierung zu bitten, denn oft ist das „draußen leider nicht möglich“. So bekommt man keinen Tisch, wenn man keine Reservierung hat, und die hat man nicht, weil man vorher nicht reservieren durfte.

An dieser Stelle darf geseufzt werden.

Es stellt sich die Frage, warum die Reservierung bei den Besitzern der Autos mit den Kennzeichen ES, RT, BB, S, LB, BL, LEO doch irgendwie geklappt haben muss. Vielleicht aus Höflichkeit? Weil diese liebenswerten Zeitgenossen in ES, RT, BB, S, LB, BL, LEO wohnen und stundenlang im Stau stehen müssen, um an den schönen Bodensee zu reisen? Ein wenig Vorzugsbehandlung ist hier doch angebracht, oder etwa nicht?

Einheimische sollten es daher sportlich nehmen, wenn die Bedienung im Gartenlokal den letzten freien Tisch samt Sonnenschirm und Stühlen nicht herausrücken will: „Nein, den können Sie nicht haben, den brauche ich zum Teller abstellen!“ Und nein, wir maulen nicht, wenn wir infolge des Andrangs eine Stunde auf einen Parkplatz oder unser Essen warten müssen. Wir tragen unseren Tisch bei einsetzendem Regen auch gern selbst unter den Schirm, um nicht nass zu werden. Wir sind halt zufrieden mit dem, was für uns übrig bleibt, ob es sich um Parkplätze, Lokaltische oder gar Wohnungen handelt. Alles andere ist ja bereits rEServieRT!

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein