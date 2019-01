von Eva-Maria Bast

"Nicht, dass ich mich alt fühle", stellt Lothar Fritz klar. "Aber nach 35 Jahren im Gemeinderat hat man, wie ich finde, genug getan, und das Recht, die Sache in jüngere Hände zu geben." Trotzdem: Aller Abschied ist schwer. "Ein bisschen Bedauern stellt sich schon ein", räumt Lothar Fritz ein. "Ich habe ja an vielen Entscheidungen mitgewirkt und Erfolge, aber auch Niederlagen erlebt."

Abschaffung der unechten Teilortswahl halbiert Anzahl der Sitze

Als größte Niederlage habe er den Schwund der CDU-Sitze im Gemeinderat im Zusammenhang mit der Abschaffung der unechten Teilortswahl 1998/99 empfunden: "Das hat die CDU am meisten getroffen, die Fraktion bestand damals aus 16 Mitgliedern. Denn damals hatten die Teilorte ja einen garantierten Platz am Ratstisch und die waren immer CDU. Die Teilorte haben damals acht Sitze gehabt, hinzu kamen weitere acht aus der Kernstadt. Nach der Abschaffung der unechten Teilortswahl hat sich die Anzahl der Sitze für uns halbiert."

Bau der Bodenseetherme

Der größte Erfolg war für Lothar Fritz der Bau der Bodenseetherme. "Das halte ich auch ein stückweit mir zugute." Denn er habe damals überzeugt, den Bürgerentscheid noch vor den Sommerferien zu machen. "Die Stimmung war am Kippen und ich war überzeugt, dass sich in den Sommerferien noch mehr Gegner formieren würden", blickt er zurück.

25 Jahre lang Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Sieben Mal ist Lothar Fritz in den Gemeinderat gewählt worden, fünf Oberbürgermeister hat er in dieser Zeit erlebt, seit 1984 gehörte er ununterbrochen dem Gemeinderat an. 25 Jahre lang war er OB-Stellvertreter. Diese Arbeit habe er besonders geschätzt, vor allem habe es ihm Freude bereitet, 100. Geburtstage zu besuchen. "Ich habe zum Beispiel eine Dame kennengelernt, die im Ersten Weltkrieg in der Russischen Revolution in einem Korps der Kosaken geritten ist. Das sind tolle Lebensgeschichten, für die ich mir immer sehr gerne Zeit genommen habe."

"Es war mir eine Ehre, die Stadt zu präsentieren"

Doch es gebe auch etwas, das ihm ganz und gar nicht fehlen wird, sagt Lothar Fritz: "Nicht vermissen werde ich den klein karierten Streit." Im Laufe der Jahre sei der Gemeinderat jedoch friedfertiger geworden. "Früher war der Ton viel härter." Heute sei man gegenseitig sehr respektvoll und tolerant. Abschließend sagt Fritz: "Es war mir eine Ehre, die Stadt zu präsentieren."