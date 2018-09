von Susanne M. Mohr

Geholfen hat es eh nix: Es wird weiter im Blindflug groß-, klein-, zusammen- oder auseinander geschrieben, es wird „sich“ auch in Zukunft nicht auf korrekte Rächtschraibunk oder Grammatik konzentriert, kurz: Es wird weiterhin drauf gepfoffen! Genau! Falls es aber doch Mitseufzende gibt, die sich nach der Lektüre meiner Seufzer nicht mehr trauen, längere Briefe oder Mails zu schreiben, weil irgendwo vielleicht ein Komma oder Apostroph fehlen, die Zeiten nicht stimmen oder es Probleme mit dem (badischen) Nominativ geben könnte, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Das tut mir wirklich sehr leid! Bis zur nächsten Rechtschreibreform werden künftig ganz normale Alltagsthemen beseufzt. Davon gibt es eine Menge, und natürlich dürfen Sie wieder kräftig mitseufzen, denn Seufzen erleichtert ungemein. Mein Dank gilt meiner kleinen Mitseufzergemeinde, die mich mit freundlichem Feedback zum Weiterschreiben motivierte. Und auch ganz besonders dem tapferen SK-Redaktionsteam, das meine Beiträge so fleißig in die Zeitung „reingemacht“ hat! Die bisher veröffentlichten Stoßseufzer sind ab Oktober als Taschenbuch erhältlich und können über meine Mailadresse vorbestellt werden. Mit einem tiefen Seufzer der Dankbarkeit grüßt herzlich Ihre Susanne Mohr

Susanne M. Mohr ist staatlich geprüfte Fachübersetzerin, beeidigte Verhandlungsdolmetscherin, Sprachtrainerin und Dozentin für Technisches Englisch. Ihre „Stoßseufzer“-Kolumne erschien erstmals 2017 im Lokalteil des SÜDKURIER.

“Helllilalederleggings“

Stoßseufzer einer Sprachmittlerin

Taschenbuch UVP 9,90 Euro

1. Ausgabe September 2018

DCS-Verlag GmbH Überlingen

ISBN 978-3-940140-20-3

Vorbestellungen über mohr-sgm@t-online.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein