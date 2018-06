Überlingen – Die Sommerfestsaison 2017 stand noch ganz unter dem Eindruck des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt 2016 in Berlin. Es bestand eine abstrakte Gefahr: "Darauf haben wir reagiert und die damals gängigen Betonpoller angeschafft", teilte Oberbürgermeister Jan Zeitler mit. Die SÜDKURIER-Redaktion wollte von ihm wissen, ob beim Gassenfest 2018, das am Freitag um 19 Uhr im Überlinger "Dorf" eröffnet wird, die Poller aufgestellt werden. Klare Ansage: Nein.

Zur Begründung teilte Zeitler am Freitagnachmtitag mit, dass zwischenzeitlich "Expertenversuche" gezeigt hätten, dass die Poller keine wirksame LKW-Sperre darstellen. Trifft ein zehn Tonnen schwerer Lastwagen mit 50 Stundenkilometern einen solchen Quader, dann könne er zur zusätzlichen Gefahr werden. "Die Wucht des Aufpralls setzt den Betonblock in Bewegung und er schießt wie auch der Lkw unkontrollierbar über die Straße – oder in eine Menschenmenge. Ähnliche Gefahren entstehen auch, wenn mittels Querstellung von Fahrzeugen Hindernisse aufgestellt werden." Daher verzichte die Stadt dieses Jahr auf diese Absperrungen, folgert der OB. Die Stadtverwaltung Überlingen wolle nicht, dass Besucher auf eine mögliche Gefahr nicht reagieren können, "da sie sich aufgrund der Betonpoller sicher fühlen, obwohl dies tatsächlich nur eine Scheinsicherheit ist".

Die Stadt Überlingen habe dieses Thema bereits aufgegriffen und etwa bei einer Ordnungsamtsleitertagung sowie bei einem Sicherheitsseminar zur Diskussion gestellt. "Grundsätzlich müssen künftige Lösungen zertifiziert sein, so dass aufgrund von durchgeführten Tests eine best mögliche Sicherheit für die Festbesucher gewährleistet werden kann." Diese Lösungen würden derzeit jedoch – wie bei anderen Städten auch – noch geprüft und im Rahmen der kommenden Haushaltsberatung diskutiert.

Zeitler ist sich sicher, dass für die Sicherheit alles Notwendige getan wird. Im Zuge der Genehmigung von Veranstaltungen habe auch im Vorfeld des Gassenfestes eine aktuelle Lagebewertung gemeinsam mit der Polizei stattgefunden. Zeitler: "Auch diese Bewertung hat zu dem Ergebnis geführt, auf die Betonpoller zu verzichten."

Gassenfest der Stadtkapelle, Aufkircher Straße beim Hänselebrunnen, Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 19 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr.

