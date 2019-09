von Sabine Busse

Eigentlich sind sie ja Profis – schließlich haben Großeltern bereits Kinder großgezogen. „Dazulernen kann man trotzdem immer noch etwas“, sagt Josefa Gitschier, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Familien, Kinder und Jugendliche in Überlingen. „Die Anforderungen an die Erziehung haben sich genauso gewandelt wie die Gesellschaft“, fügt Ingrid Dilpert hinzu. Die Familientherapeutin bietet im Oktober einen neuen Kurs an, der sich speziell an Großeltern wendet, deren Enkel zwischen zwei bis zehn Jahre alt sind.

Sie bringen die Großeltern ins Spiel: (von links) Ingrid Dilpert und Josefa Gitschier von der Psychologischen Beratungsstelle für Familien, Kinder und Jugendliche. Bild: Sabine Busse | Bild: Sabine Busse

Großeltern nehmen heute nicht selten eine wichtige Rolle bei der Kinderbetreuung und damit auch der Erziehung ein. Da in der Regel beide Elternteile arbeiten, sind Oma und Opa diejenigen, die einspringen, wenn Kita oder Schule Ferien haben, das Kind krank wird oder Betreuung zu besonderen Zeiten nötig ist. „Es ist ein großes Glück Großeltern zu sein, aber auch eine Herausforderung“, bringt es Ingrid Dilpert auf den Punkt. Sie ist selbst bereits Großmutter und kennt das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. „Ganz wichtig sind Absprachen!“, betont sie. Wenn sie die Enkelkinder am Wochenende zu Besuch hätte, würde sie vorher mit den Eltern klären, wie die Abendrituale vor dem Zubettgehen aussehen und welche Regeln zum Beispiel in Sachen Fernsehen oder Medienkonsum gelten.

Kommunikation und ein respektvoller, ehrlicher Umgang miteinander, seien die Grundlage für ein entspanntes Verhältnis zwischen den Generationen, betonen Dilpert und Gitschier. Dazu müssten die Großeltern anerkennen, dass die Erziehungshoheit bei den Eltern läge und sie sich den neuen Erziehungszielen anpassen müssten. Während früher häufig Disziplin und Ordnung an erster Stelle standen, wünschten sich die Eltern heute vor allem selbstständige und selbstbewusste Kinder.

Austausch oft eine Befreiung

Mit dem neuen Kursangebot möchte die Beratungsstelle den Großeltern den Rücken stärken. Sie sollen Spaß an der Aufgabe haben und gleichzeitig lernen, sich abzugrenzen und die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. „In der Gruppe merkt man, dass es nicht nur mir so geht“, berichtet Josefa Gitschier. „Austausch ist oft eine große Befreiung.“

Kreisläufe durchbrechen

An jedem der sechs Kurs-Termine wird jeweils ein Thema im Vordergrund stehen. Dabei geht es beispielsweise um die sozialen Grundbedürfnisse von Kindern, wie man einen Familienrat abhält oder aus Entmutigungskreisläufen ausbricht. Das Konzept des Kurses basiert auf der Individualpsychologie nach Alfred Adler und Rudolf Dreikurs. Sie haben zum Beispiel die „logische Folge“ an die Stelle der Strafe gesetzt. Auch darum wird es gehen ebenso, wie um die Aufmerksamkeit, die Kinder einfordern. Wo hier das richtige Maß liegt und wie man es schafft, Kinder zu er- statt zu entmutigen, will Ingrid Dilpert ebenfalls zum Thema machen und exemplarische Situationen mit den Teilnehmern einüben.

Das Miteinander von drei Generationen ist für alle Beteiligten lehrreich. Ingrid Dilpert: „Studien belegen, dass Kinder davon profitieren, wenn sie auch von den Großeltern betreut werden, zum Beispiel bei der Sprachentwicklung.“ Oma und Opa hingegen lernen neue Sichtweisen kennen. Das kann herausfordernd sein. Josefa Gitschier nennt als Beispiel die Maxime, Kinder so früh wie möglich alleine und auch mit den Händen essen zu lassen – und zwar alle Speisen, also auch Joghurt.