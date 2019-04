Bereits zum 11. Mal findet in diesem Jahr das literarisch-kulinarische Festival WortMenue in Überlingen statt. Traditionell macht der SÜDKURIER mit einem Entrée einen Vorgeschmack auf die Veranstaltungsreihe. Wenn diese so wird, wie der Abend beim Naturkosthändler Bodan, dürfen sich die Besucher auf einen Gaumenschmaus freuen.