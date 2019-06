Die Jugendkapelle Überlingen hat unter der Leitung von Musikdirektor Ralf Ochs beim Wertungsspiel bei BW-Musix in Balingen in der Kategorie 4 (Oberstufe) mit 93,25 Punkten den ersten Platz belegt. Als Preis für diese Leistung erhält das Orchester ein Aktionswochenende beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden. Des Weiteren erhielten Vanessa Schweizer und Cäcilia Sauter einen Sonderpreis für ihre musikalischen Einzelleistungen.

Nur 16 Orchester bundesweit ließen sich bewerten

Die Stadtkapelle Überlingen war laut einem Pressetext von 30. Mai bis 2. Juni vier Tage beim Bundesmusikfest in Osnabrück und nahm in der Höchststufe Kategorie 5 an den dort stattfindenden Wertungsspielen mit dem Ergebnis „sehr gut“ teil.

Bundesweit hätten sich lediglich 16 Orchester dieser Herausforderung in der Kategorie 5 gestellt, um sich von einer fachkundigen Jury bewerten zu lassen, wie die Kapelle schreibt. Mit diesem hervorragenden Ergebnis und den Rückmeldungen der Juroren habe die Stadtkapelle Überlingen eine breite Basis für die musikalische Weiterentwicklung des Orchesters geschaffen.

Fast 15 000 Laienmusiker bei Fest dabei

Beim Bundesmusikfest unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren über 15 000 Laienmusiker zu Gast. Mit fast 300 Konzerten sei die ganze Bandbreite der Blasmusik vertreten gewesen, sodass die Musiker der Stadtkapelle viele neue Eindrücke und Freundschaften zu anderen Orchestern mit zurück nach Überlingen gebracht hätten.