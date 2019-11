von Jürgen Gundelsweiler

In Anusch's Pub in der Hafenstraße sind die ersten von elf „Gardinen-Predigten“ gehalten worden. Damit startete Gastronom Michael Reutlinger eine neue Kleinkunstserie, inhaltlich angelehnt zwar an die Fastnacht, aber außerhalb der fünften Jahreszeit stattfindend.

Saskia Metzler (Rednerin beim Wieber Allefanz): Trat als Alexa auf und sprach über die Fragen, die die Leute ihr stellen und die Pannen, die dann hin und wieder passieren. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

„Überlingen hat eine außergewöhnliche Fastnacht und bietet dem Narr, Jahr für Jahr, eine Vielfalt an Bühnenauftritten von beachtlicher Qualität“, findet Reutlinger, und zählt Narrenkonzert, Frauenkaffee, Wieber Allefanz, Dorfer oder Männerkaffee auf. Überlingen sei die Heimat von vielen Rednern und Akteuren, „die aufblühen, wenn es Fastnachtszeit ist“. Und so habe er sich selbst die Frage gestellt, was mit den schlummernden Talenten außerhalb der Fastnachtszeit ist.

Michael Reutlinger und Achim Friesenhagen: Zwei Matrosen im Plausch über den erlebten Abend. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Es entstand die Idee, einen Kleinkunst-Abend zu gestalten. „Elf Auftritte, ein Vorhang„, so das Motto des Abends, der unter der Überschrift „Gardinen-Predigt“ stand. Die Kneipe war voll besetzt, 70 Männer und Frauen erlebten ein vierstündiges Programm, in dem sich bestätigte, dass die Talente nicht schlummern müssen.

Karl Heinz Saum (Redner beim MännerKaffee): Trat als Neptun vom Bodensee auf und sprach über den Sinn und den Unsinn des Netzgeheges. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Achim Friesenhagen in seiner Paraderolle als Horst Schlämmer zählte wieder zu den Publikumslieblingen, aber auch Saskia Metzler als Alexa sowie Kerstin Graubach und Sylvia Vollmer-Schlecht kamen mit ihrem Vergleich „Altersheim oder Anusch's Pub?‘“ gut an. Reutlinger erhielt so positive Rückmeldungen, dass er eine Fortsetzung versprach, gleich im September 2020.

Angelika Messner (Rednerin beim Wieber Allefanz): Eine Dame, reifen Alters spricht über das Älterwerden und über die Ungerechtigkeiten dabei, wie Frauen bewertet werden gegenüber Männern | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Martin Lang (Redner beim MännerKaffee): Sinnierte über die Nachteile und die Auswirkung der heutigen Kommunikation auf die Gesellschaft. | Bild: Jürgen Gundelsweiler