Mit Hubschrauber und drei Streifenwagen hat die Polizei am Sonntagabend nach einem 75-Jährigen in Überlingen gesucht. Laut Pressemeldung wurde der orientierungslose Mann gegen 20.15 Uhr aus einem Seniorenheim vermisst.

Nachdem die Suche am Boden zunächst erfolglos blieb, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Kurz nach dessen Eintreffen fanden Beamte den Vermissten in der Lippertsreuter Straße, so die Polizei. Der 75-Jährige wurde in das Seniorenheim zurückgebracht.