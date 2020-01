In der Kurt-Hahn-Straße hat jemand am Montag gegen 20.45 Uhr den Inhalt eines Müllcontainers angezündet. Der Behälter wurde laut Polizeibericht wieder geschlossen, nachdem das Feuer gelegt worden war. Die Höhe des Schadens kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Hinweise 075 51/80 40. Gleich zweimal hatte die Feuerwehr in der vergangenen Woche an einem Tag in Überlingen zu gelegten Bränden ausrücken müssen. Dabei wurden etliche Fahrzeuge zerstört.