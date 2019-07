Um 3 Uhr nachts ging der Notruf ein: erneut brennender Müll, erneut auch auf dem Gelände der Wiestorschule Überlingen. Die Polizei geht davon aus, dass hier ein Brandstifter am Werk war. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf Hecken oder Gebäude übergriffen. Eine Imkerhütte mit vier Bienenstöcken brannte vollständig nieder. Schon am 19. Juni hatte in Überlingen Müll gebrannt.

Wieder haben Mülltonnen in der Nacht zum Dienstag in Überlingen gebrannt, wieder auch auf dem Gelände der Wiestorschule. Die Feuerwehr hat am Dienstag von insgesamt neun Brandherden gesprochen. Ob es einen Zusammenhang mit der Brandstiftung am