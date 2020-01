von cl

Die jungen Musiker des Ensemble TOP Leipzig eröffneten das Silvesterkonzert stilvoll mit königlichen Trompeten- und Paukenklängen in der Einleitung zu Michel-Richard Delalandes Barockmotette „Te Deum“. Alexander Pfeifer und Sebastian Taubert spielen schon seit jungen Jahren Trompete und unterrichten inzwischen, neben ihrer Tätigkeit in verschiedenen Orchestern, an der Musikschule Johann Sebastian Bach in Leipzig. Frank Zimpel, evangelischer Kirchenmusiker und Organist, ist seit 2015 Dozent an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Nicht nur erklärte er launig, geistreich und mit interessanten Details das Konzertprogramm mit seinen vielfältigen und durch alle Epochen führenden Musikwerken – Frank Zimpel spielte auch auf der großen Nikolausorgel und barocken Marienorgel.

Mit Präludium und Fuge in D-Dur BWV 532 von Johann Sebastian Bach und der Sonate D-Dur op. 65, Nr. 5 von Mendelssohn Bartholdy hatte sich Frank Zimpel zwei anspruchsvolle Orgelwerke ausgesucht. Virtuos und ausgewogen registriert begeisterte er nicht nur als Solist, sondern auch als Ensemblespieler. Egal ob Trompten-Klänge pur – in Georg Philipp Telemanns Concerto in D-Dur – oder gedämpft – in „Das Nordlicht“ von Jean Sibelius oder Hornklänge im Concerto von Johann David Heinichen – intonationssauber musizierten Alexander Pfeifer und Sebastian Taubert in großer Harmonie.

Paukenschläge hallen durch das Kirchenschiff

Und was wären Trompete und Orgel ohne Pauken? Besonders bei der „musikalischen Schlittenfahrt“ von Leopold Mozart stand René Geipel mit diversen Schlagwerken im Mittelpunkt. Da knallten die Peitschen und erklangen Pferdeschlittenglocken. René Geipel ist Dozent für Schlagwerk in Wurzen und Leipzig und ein gefragter Gast in verschiedenen Orchestern und spielt leidenschaftlich gern Jazzmusik. Das Arrangement von Jean Sibelius „Das Nordlicht“ ließ mit flimmernden Klängen das Licht förmlich heraufziehen. Ein feierlicher Abschluss in strahlendem C-Dur bot die Komposition von Charles-Marie Widor „Salvum fac populum tuum“.