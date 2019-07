Nach 41 Jahren verlässt Christiane Weber das Kinderhaus St. Angelus und macht räumt den Platz frei für ihre Nachfolgerin, Sylvia Liesegang. Die Verabschiedung fand im Garten des Familienzentrums in der Überlinger Altstadt statt.

Das Programm des Abends eröffnete Günter Hornstein, Stellvertreter des Oberbürgermeisters, mit einer Rede über die wachsenden Ansprüche an Erzieher und Erzieherinnen. Er betonte die historische Bedeutung des Hauses, das am 1902 öffnete. Während Kindertagesstätten früher mehr Nothilfeeinrichtungen gewesen seien, habe sich die Bedeutung bis zum heutigen Tag deutlich zu frühkindlichen Bildungseinrichtungen verändert.

Dabei habe Chirstiane Weber die wachsenden Anforderungen stets nicht als Belastung, sondern Herausforderung angenommen. Die multikulturelle Vielfalt des Kindergartens sei für sie immer eine Bereicherung gewesen, das Wohl der Kinder habe immer an erster Stelle gestanden. Hornstein erwähnte in dem Zuge auch seinen Respekt für alle Erzieher und Erzieherinnen in Überlingen, die unter wachsenden Herausforderungen „tagein, tagaus ihrer Berufung nachgehen und sich unermüdlich für die Kinder einsetzen“.

Der Elternbeiratsvorsitzender Florian Jekat betonte Webers „Jonglierkünste“, mit denen sie immer auch „kleine und große Krisen“ unter Kontrolle bekommen habe. Sie sei sich „für nichts zu schade“ gewesen und habe immer mit angepackt, wenn es darauf ankommt. Für den Familientreff Kunkelhaus, mit dem St. Angelus eine Kooperation pflegt, sprach Martina Fahlbusch-Nährig. Sie sprach von einer unkomplizierten, flexiblen Zusammenarbeit, die Weber möglich gemacht habe.

Nachfolgerin Sylvia Liesegang, die neue Leiterin des Kinderhauses, betonte, dass sich der Übergang sanft gestalte. Weber habe die breeindruckende Fähigkeit, loszulassen. Sie habe mit dem Kindergarten viel vor. So wolle sie die Vielfalt noch mehr stärken und von den verschiedenen Kulturen, aus denen die Kinder stammten, profitieren.

Liesegang sagte: „Wir könnten zusammen Gerichte aus anderen Ländern kochen, fremde Tänze lernen, neue Musikinstrumente ausprobieren“, schwärmte sie, „wir sind die Vorbilder der Kinder, die jetzt in eine globalisierte Welt hinein wachsen. Wir müssen ihnen zeigen, wie man mit Neugier und Respekt auf Menschen zugeht.“

Christiane Weber hat vor 41 Jahren ihr Anerkennungsjahr im Kinderhaus St. Angelus gemacht und ist nie mehr fortgegangen. Nun verlässt sie das Haus, um den Ruhestand zu genießen. Ihre Ausbildung zur Erzieherin machte sie einst auf der Mettnau.

Sylvia Liesegang ist seit 1984 Erzieherin und hat nach ihrer Ausbildung zunächst als Stewardess gearbeitet, dann einige Jahre am Bonhoeffer-Haus verbracht. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter und dem nachfolgenden Erziehungsurlaub arbeitete sie im Kinderhaus St. Nikolaus in Owingen. Seit zwölf Jahren ist sie Leiterin des Kindergartens in Stockach, zum 1. August übernimmt sie die Leitung des Kinderhaus St. Angelus.

Generationswechsel im Kindergarten: Gespräch über Erziehung im Medienzeitalter

Frau Weber, Sie verlassen den Kindergarten nach 41 Jahren. Was ist das für ein Gefühl?

Weber: Das ist ein gutes Gefühl, auch, wenn ich natürlich ab und zu Pipi in den Augen habe. Ich weiß ja: Alles ist zum letzten Mal und das tut mir weh. Aber ich freue mich auf die Zukunft.

Haben Sie Pläne?

Weber: Keine großen. Mein Enkelkind betreuen. Ansonsten lasse ich alles auf mich zukommen.

Wie hat sich denn der Angelus in den 41 Jahren, in denen Sie schon hier arbeiten, verändert?

Weber: Ganz viel hat sich im Bereich der Öffnungszeiten getan. Damals diskutierte man noch, ob man von 11.30 bis 12.30 verlängern soll. Heute haben wir eine Betreuungszeit von 47,5 Stunden. Damals haben die Betreuungszeiten nicht mal ausgereicht, damit die Mütter halbtags arbeiten konnten. Geändert hat sich außerdem die teiloffene Arbeit und die Eltern haben sich untereinander viel besser organisiert. Und auch die Erziehung in den Familien hat sich verändert.

Inwiefern?

Weber: Kinder erfahren weniger Regeln, Für das soziale Miteinander sind Regeln wichtig und das ist oft eine Herausforderung.

Und das Thema Krippenkinder kam ja auch dazu?

Weber: Genau, die Einstellung zu U3 haben sich total geändert, da war am Anfang noch große Skepsis, auch bei mir selbst. Aber jetzt bin ich davon völlig begeistert und habe meine Einstellung komplett geändert. Die Stunden, in denen sie in der Kita sind, machen sie eine ganz tolle Entwicklung.

Liesegang: Ich war am Anfang auch sehr kritisch und dann sehr überrascht, wie gut sich die Kinder entwickeln. Nur über die Zeit, wie lange die Kinder täglich in der Krippe sind, sollte gut nachgedacht werden. Wenn sie von morgens bis abends hier sind, verpassen die Eltern viele wichtige Entwicklungsschritte und das tut vielen Eltern auch weh – wenn das Kind zum Beispiel in der Krippe die ersten Schritte macht.

Frau Liesegang, Sie sind ja nun auch schon seit Jahrzehnten, genauer, seit 1984, Erzieherin. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht verändert?

Liesegang: Stark verändert hat sich auch, dass die Eltern heute viel mehr berufstätig sind als früher. Viele setzen Medien als Aufmerksamkeitsersatz ein. Da will ich niemandem einen Vorwurf machen, ich kann das verstehen, aber es ist nach wie vor nicht gut für die Kinder. Sie müssen ja durch dieses Leben kommen und ich sehe es als unsere Aufgabe an, die Familien dabei zu unterstützen, diese Doppelbelastung zu managen.

Was macht der übermäßige Medienkonsum aus Ihrer Sicht mit den Kindern?

Weber: Als wir jung waren, mussten wir zu Hause sein, wenn es dunkel wurde. Wir konnten ganz viel ausprobieren, das ist heute nicht mehr so – durch den Medienkonsum. Das führt dazu, dass die Kinder die Fähigkeit des Abschätzens verlieren: Ob es weh tut, irgendwo herunterzuspringen. Den Kindern fehlt die Selbsterfahrung.

Mit dem Medienkonsum nimmt ja auch das Lesen oder in diesem Alter vorlesen ab. Was macht das mit der Fantasie und der Fähigkeit, eigene Bilder zu entwickeln?

Liesegang: Da endet dann die Fantasie, aber genau diese Fantasie ist für Kinder so wichtig. Man braucht sie, um Lösungsmuster zu finden, für die Vernetzung im Gehirn spielt die Fantasie eine große Rolle.

Wo sehen Sie denn in den gewandelten Anforderungen Ihre Aufgabe, gerade nun auch als Leiterin?

Liesegang: Eben genau darin. Den Kindern ihre Fantasie zurückzugeben. Da bietet dieses Haus ja zum Glück auch so viel. Wir haben in der Umgebung Gärten und Gräben, die wir erkunden können. Kinder können mit Stöckchen die tollsten Abenteuer erleben. Und mir ist es wichtig, dass sie auch mal in die Tiefe gehen und versonnen und lange an einem Thema arbeiten dürfen. Und natürlich ist auch die Gemeinschaft ganz wichtig. Vor allem in Zeiten, in denen die Nutzung sozialer Medien so stark zunimmt. Da müssen sie lernen, was es bedeutet, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Die Möglichkeit der Begegnung, das Zusammenkommen der vielen Kulturen. Hier wird das Rad nicht zurückgedreht werden, die Kinder werden sich in ihrem künftigen Leben noch viel mit anderen Denkweisen und Traditionen auseinandersetzen können, viel mehr als früher. Das ist eine riesige Chance, ein besseres Lernfeld können sie gar nicht bekommen.

Das Gespräch moderierte Eva-Maria Bast