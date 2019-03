von Tobias Lange

Eigentlich wollten die Jugendlichen Spaß haben. Für einige der 14- bis 18-Jährigen, die auf der Jugendparty des Jugendreferats Überlingen und der Narrenzunft feiern wollten, endete der Abend aber an der Eingangstür der Feuerwehrhallen. In sozialen Netzwerken beschweren sich Eltern, dass ihr Nachwuchs auf der Straße stehen gelassen wurde.

"Kann es wirklich sein, dass Jugendliche nicht rein durften, weil sie für den Türsteher nicht närrisch genug verkleidet waren", fragt sich eine Facebook-Nutzerin. Auch von unfreundlichem Sicherheitspersonal ist die Rede. Die Stadt hingegen sieht zwar Potenzial für Verbesserungen, lobt aber auch die Arbeit des Sicherheitsdiensts.

OB verspricht Überprüfung

Zunächst abgewiesen worden ist auch die Tochter von Gemeinderat Hubert Büchele. Sie sei – wie viele andere auch – im Sportlerdress unterwegs gewesen, sagt er. Mit dieser Verkleidung habe das Sicherheitspersonal sie nicht auf die Party lassen wollen. Sie habe sich dann eine Perücke besorgt, mit der es dann ging, erzählt Büchele. "Es ist von der Security ein bisschen überreagiert und über das Ziel hinaus geschossen worden", meint er.

Überlingen Der Handel mit dem Hänsele: Wenn mit der Fastnacht Geld gemacht wird Das könnte Sie auch interessieren

Gleichzeitig sehe er aber keinen Grund, ein großes Fass aufzumachen. Sicherlich sollte der Jugendgemeinderat darüber sprechen. Ein Thema für den Gemeinderat sei das hingegen nicht. Er vertraue darauf, dass Oberbürgermeister Jan Zeitler die Sache – wie auf Facebook angekündigt – regelt. Der OB hatte versprochen, dass das Jugendreferat den Sachverhalt prüfen werde. "Grundsätzlich erwarte ich, dass ein Sicherheitsdienst, insbesondere im Umgang mit Jugendlichen, ein angemessenes, professionelles und freundliches Auftreten an den Tag legt", schrieb Zeitler auf Facebook.

Stadt lobt "professionelle Leistung"

Die Stadt hat sich mittlerweile hinter das Sicherheitspersonal gestellt. Die Kontrolle der Gäste oblag einer professionellen Sicherheitsfirma, die seit vielen Jahren in Überlingen tätig sei und bei den Jugendveranstaltungen der Narrenzunft und der Jugendreferats gebucht werde, heißt es in einer Stellungnahme der städtischen Pressestelle. Das Sicherheitspersonal sei vom Jugendreferat über die Einlasskriterien – nur mit Verkleidung, Ausweispflicht und keine betrunkenen Jugendlichen – unterrichtet worden.

Allerdings seien diese Kriterien an der Eingangstür von verschiedenen Kontrolleuren unterschiedlich streng ausgelegt worden, erklärt die städtische Pressestelle. "Da das Sicherheitspersonal am Veranstaltungstag in einem rotierenden System mit wechselndem Personal arbeitet, kam es nach unserer Kenntnis zu einer unterschiedlichen Handhabe bei der Einlasskontrolle." Die Stadt verspricht, bei zukünftigen Veranstaltungen darauf zu achten, dass das Sicherheitspersonal einheitlich handelt.

Die Verwaltung bedauere es, "wenn einzelne Fälle bei den Eltern oder den Jugendlichen für Unmut gesorgt haben", so die Pressestelle. "Wir sind jedoch nach eingehender Untersuchung des Sachverhalts der festen Überzeugung, dass der Sicherheitsdienst, bezogen auf die Gesamtsicherheit der Großveranstaltung, in einem anspruchsvollen Umfeld eine professionelle Dienstleistung erbracht hat."