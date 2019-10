Zu einem Abend mit drei außergewöhnlichen Frauen hatte der Club Soroptimisten in die Klinik Wilhelmi-Buchinger in Überlingen geladen. Das Nesthäkchen der Persönlichkeiten war Julica Renn vom Bioweingut Burgunderhof in Hagnau. Sie war mit Mutter und Vater gekommen. Und mit ihrem Gin. Das erhöhte die Männerquote in der Aula beachtlich, so die charmante Erklärung der Gastgeberin Francoise Wilhelmi de Toledo. „Dieses Getränk gibt es nicht oft in der Fastenklinik, genießen Sie es.“

Ilsabé Zucker: „Feuer für das Allgemeinwohl“ | Bild: Stef Manzini

Elke Bittrich, Ilsabé Zucker und Julica Renn, allesamt zu dem Thema „Stiftungen am Bodensee“ eingeladen, wären drei gute Gründe genug und der Gin nur noch das Sahnehäubchen obenauf, so einer der zahlreich im Publikum anwesenden Männer. Drei starke Frauen erlebte das Publikum, darunter Stifterin Julica Renn, die mit der Daniel-Renn-Stiftung Auslands-Stipendien an junge Weinbauern vergibt.

Julica Renn: „Aus Trauer etwas Lebendiges machen“ | Bild: Stef Manzini

Ilsabé Zucker wirkt in sehr vielen Stiftungen, Vereinen und Projekten rund um die Themen biodynamische Landwirtschaft oder das Allgemeinwohl als Stiftungsrätin und Kuratorin. Elke Bittrich ist die Großnichte von Anna und Wilhelm Zentgraf, die in Überlingen seit 1969 mit der Zentgraf-Stiftung Altenheime, Kindergärten, das Bonhoefferhaus oder den Münsterbauverein unterstützen. Was treibt diese Frauen an in ihrem Wirken? Wem oder was fühlen sie sich verpflichtet? Diese Fragen stellten die Moderatorinnen des Abends, Francoise Wilhelmi de Toledo, Karin Degner und Petra Bekker. Im Anschluss gab es Raum für Fragen und die Degustation des Wachholderschnapses.

Elke Bittrich: „Den sozialen Einrichtungen gut tun“ | Bild: Stef Manzini

Die Soroptimisten sammelten an diesem Abend Geld für das Kinderhaus Bodensee in Friedrichshafen. Die oft durch häusliche Gewalt traumatisierten Kinder erhalten durch die Spenden einen männlichen Erzieher, um das verlorengegangene Vertrauen zu Männern so wiederaufzubauen.

„Feuer für das Allgemeinwohl“

Die Liste der Aktivitäten von Ilsabé Zucker, die ihre Kindheit auf einem Bio-Hof verbrachte und dann Lehrerin an einer Waldorfschule war, ist kaum auf die Schnelle wiederzugeben. 1982 kam sie an den Bodensee, ihr Mann ist Mediziner. Die Praxisgemeinschaft Feuchtinger/Zucker erwarb ein Haus in Salem und gründete in einem Ausnahme-Projekt einen Verein als Gemeinschaft-bürgerlichen-Rechts. „Wir hatten Feuer für die gemeinnützige Tätigkeit und das Allgemeinwohl gefangen“, so Zucker zu den Anfängen ihrer umfangreichen Stiftungs-Tätigkeiten. Der daraus hervorgehende Verein „Mercurialis“ ist eine Plattform der verschiedensten Projekte und Aktivitäten rund um Kranken- und Familienpflege, aber auch für biodynamische Landwirtschaft. 1993 rettete „Mercurialis“ beispielsweise den Hof Heggelbach vor einem tiefen sozialen Abgrund, so Zucker wörtlich. Heute lebten und arbeiteten dort 35 Menschen und produzierten unter anderem sehr effektiv Bio-Käse. Kunst, Therapie, soziales Leben und der Erhalt von biodynamischen Landwirtschaften ist das tägliche Wirken der Frau, die betonte, weder Steuerberaterin noch Anwältin zu sein. Im Rahmen ihrer Arbeit für die Columban Stiftung, einer sozialtherapeutischen Einrichtung für geistig oder mehrfach behinderte Menschen, oder der Zukunftsstiftung Landwirtschaft zur Entwicklung des ökologischen Landbaus ist Ilsabé Zucker gefragt und geschätzt. Dies alles käme nicht von ihr, sie sei quasi jeweils in die Projekte hineingebeten worden, erklärt Ilsabé Zucker. (sma)

„Aus Trauer etwas Lebendiges machen“

Mit ihren 31 Lebensjahren ist Julica Renn ungewöhnlich erfolgreich, verfügt jedoch auch über außergewöhnlich viele Talente. Als Tochter des Ehepaars Andrea und Heiner Renn ist sie auf dem elterlichen Bio-Weingut Burgunderhof in Hagnau aufgewachsen. Der von ihr entwickelte Bio-Gin „Mile High 69“ ist nach kurzer Zeit international erfolgreich. Julica Renn kreierte eine Geschichte um die Gin-Marke, die sich in luftigen Höhen abspielt. Im seit 100 Jahren nur fiktional bekannten „Mile-High Club“ wird nur aufgenommen, wer schon einmal Sex im Flugzeug hatte. „Das ist die Story meines Gins und da ich selbst Pilotin bin, unterstellt man mir da auch keinen Sexismus“, erklärte Julica Renn selbstbewusst. Die Schnapsbrennerin, Weinkönigin, Marketing-Expertin und Helikopter-Pilotin spricht von ihrer Arbeit für die 1998 von ihrer Familie gegründete Daniel-Renn-Stiftung als ein Herzensprojekt. Benannt nach dem seinerzeit tödlich verunglückten Bruder hat die Familie Renn bis heute 45 Auslands-Stipendien für junge Weinbauern vergeben. Julica Renn studierte Wirtschaftswissenschaften, und in Südafrika Weinbau, sie nennt ihren Auslandsaufenthalt „als elementar wichtig für meine weitere Arbeit“. Durch die Arbeit der Stiftung habe die Familie über den Tod des Sohnes und Bruders sprechen können. Sie sammele Spendengelder und verfolge auch, wo die jungen Weinbauern landen, denn das interessiere sie ganz stark, erzählt die Weinbauerin. „Es war uns ganz wichtig, aus Trauer und Schmerz etwas Lebendiges zu machen“, fasst sie ihr Engagement zusammen. (sma)

