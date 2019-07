Auf der Rengoldshauser Straße wurde heute Morgen ein elfjähriges Kind gegen 7.15 Uhr schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Junge mit seinem Fahrrad aus der Alten Nußdorfer Straße in die vorfahrtsberechtigte Rengoldshauser Straße eingebogen, ohne auf den Verkehr zu achten. Er stieß mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammen. Der Elfjährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Besonders im Bereich der Beine. Der Fahrradhelm verhinderte nach Ansicht der Polizei möglicherweise Schlimmeres. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.