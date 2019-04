Neue Saisonartikel und Kollektionen zur Frühlings- und Sommerzeit, Erlebnisstände und E-Mobilität, Autoausstellung und Kinderprogramm – und dazu voraussichtlich passables Frühlingswetter: Viel geboten wird für die Besucher der Stadt Überlingen am morgigen Sonntag, 7. April. Von 13 bis 18 Uhr richtet der Wirtschaftsverbund Überlingen (WVÜ) seinen ersten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres aus, der wieder unter dem Motto „Überlinger Frühling“ steht und zwei Wochen früher stattfindet als im Vorjahr. „Erneut möchten sich Überlingen und der Überlinger Einzelhandel mit einem Frühlingsthema vorstellen und den Besuchern präsentieren“, teilt der WVÜ mit. Geöffnet sind rund 140 Geschäfte insbesondere in der Innenstadt, aber auch in der Oberstadt und im Industriegebiet Nord. Zahlreiche Aktivitäten und Neuheiten werden geboten.

Die Innenstadt wie hier die Christophstraße ist wieder für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. | Bild: Holger Kleinstück

Überlinger Autohäuser präsentieren in der Franziskanerstraße ihre neuesten Modelle. Auf der Hofstatt gibt es nicht nur Gastronomiestände, sondern hier können sich die Besucher bei der Ausstellung „Rund um die Mobilität“ über mehrere Themen kundig machen. Gezeigt werden elektrische Mobile aller Art – vom Elektrofahrrad bis zum auto. Das Stadtwerk am See wiederum informiert über sein Förderprogramm „Elektro-Mobilität“. Abwechslungsreiche und kreative Mitmachaktionen für Kinder bietet „Applaus on Tour“ auf dem Münsterplatz. Ponyreiten gibt es am Mantelhafen, ein Kinderkarussell steht auf der Hofstatt und am Franziskaner Tor ist die Feuerwehr Überlingen präsent.

Innenstadt für Autos gesperrt

Die Innenstadt ist wie üblich beim verkaufsoffenen Sonntag für den motorisierten Verkehr gesperrt: Parken ist in den Parkhäusern „West“, „Stadtmitte“, am Schulzentrum Überlingen und am Krankenhaus möglich, in vielen Geschäften sind Parkhaus-Gutscheine erhältlich. Ein Pendelbus der Stadtbuslinie 4 fährt vom Parkplatz am Krankenhaus zwischen 10 und 19 Uhr alle 15 Minuten bis zum Franziskanertor.

Gewinnspiel des Wirtschaftsverbunds Überlingen

Neu ist ein Gewinnspiel des WVÜ. Mit Unterstützung der Firma Weidemann ist ein hochwertiges E-Bike – ein Husqvarna Gran City GC 1 im Wert von insgesamt 2399 Euro – zu gewinnen. Die teilnehmenden WVÜ-Händler halten Buchstaben vorrätig, welche zum Lösungswort führen.