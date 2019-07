Überlingen/Sipplingen/Bodman (lam) Laut der Polizei waren zwei Brüder gegen 20 Uhr am Ufer in Goldbach ins Wasser gegangen und bis zur Mitte des Überlinger Sees geschwommen. Dort trennten sich die beiden Männer. Ein 21-Jähriger schwamm weiter in Richtung des gegenüberliegenden Ufers, während sein Bruder wieder nach Goldbach zurückkehrte.

Nachdem der 21-Jährige jedoch nach rund eineinhalb Stunden nicht wieder gesichtet wurde, alarmierte sein Bruder die Wasserschutzpolizei. Diese rückte mit einem Boot und einem Helikopter mit integrierter Wärmebildkamera aus, um den Mann zu suchen. Zur Unterstützung wurde außerdem die DLRG verständigt, die mit drei Booten aus Sipplingen, Meersburg, Bodman und Wallhausen sowie Einsatztauchern ausrückte. Insgesamt waren laut DLRG-Einsatzleiter Marc Dietrich 28 Einsatzkräfte der DLRG auf der Suche nach dem vermissten Schwimmer.

Wie DLRG und Polizei berichten, meldete sich der 21-Jährige während des Einsatzes telefonisch und teilte mit, dass er nach Bodman geschwommen sei und sich dort am Ufer befinde. Während ein Teil der DLRG-Boote zur Sicherheit weiterhin den See durchsuchte, fuhr die Wasserschutzpolizei und ein DLRG-Boot an das Ufer, um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um den vermissten 21-Jährigen handelte.

Als das bestätigt wurde, wurde der Mann von der Wasserschutzpolizei zurück nach Goldbach gebracht. Die Kosten für die Einsätze der DLRG und der Polizei werden dem Mann in Rechnung gestellt. Ob er sie jedoch aufgrund einer fahrlässigen Handlung tatsächlich tragen muss oder nicht oder ob die Kosten von einer Versicherung übernommen werden, steht laut DLRG und Polizei noch nicht fest und muss überprüft werden.