Eine Gedenkmedaille zum Stadtjubiläum 1250 Jahre Überlingen. Als Jutta Werling-Durejka diese Idee im November 2018 den städtischen Gremien präsentierte, war die Begeisterung groß – von Stadtarchivar Walter Liehner bis zu Oberbürgermeister Jan Zeitler, der am Donnerstag das erste Exemplar entgegennehmen durfte. Werling-Durejka hob den kleinen Schatz aus einer großen Kiste, die im 17. Jahrhundert einmal eine Stadtkasse gewesen war und auf dem Speicher des Rathauses geschlummert hatte.

Besonders stolz ist die Geographin, die sich mit ihrem Unternehmen Aurhen auf Fair-Trade-Schmuck spezialisiert hat, dass auch die filigrane Gedenkmedaille nach den strengen Fair-Trade-Kriterien zertifiziert ist. Sie beziehen sich unter anderem auf ökologische und soziale Aspekte der Edelmetallgewinnung. „Ich finde, diese Besonderheit steht Überlingen gut zu Gesicht“, freute sich Jutta Werling-Durejka. Auch Jan Zeitler war begeistert von dem edlen Stück und wandte sich an Walter Liehner: „Das erste Exemplar muss in unser Archiv.“

Hier sind sie erhältlich Die Medaillen gibt es im Schmuckatelier Aurhen. Auch über den SÜDKURIER sind sie erhältlich. Dort gibt es die silberne Gedenkmedaille direkt zum Mitnehmen in der Geschäftsstelle Überlingen, Mühlenstraße 6. Online können die Medaillen im SÜDKURIER-Shop unter www.meinSK.de/medaillen gekauft werden. Die Goldversion hat die Artikelnummer 101517, die Silberversion die Nummer 101518. Die Medaillen haben eine Größe von 21 Millimetern und sind 1,6 Gramm schwer. Beide Versionen sind limitiert (125 Stück Gold, 1250 Stück Silber) und werden mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Das Sammlerstück in Gold für 499 Euro gibt es in einem Holzetui, die Silbermedaille für 69 Euro ist in einem bedruckten Leinensäckchen verpackt.

1250 silberne Exemplare und 125 goldene Medaillen

Die Jubiläumsmedaille gibt es nur in limitierter Auflage: Vorgesehen sind 1250 Exemplare in Silber und 125 in Gold. Das wertvollste Stück wird aus echtem Rheingold hergestellt und war bei der Bochumer Manufaktur noch im Fertigungsprozess. Die kleinen Medaillen sind mit einem Löwenmotiv – dieses geht auf die Staufer zurück, nicht auf die Überlinger. Faltblätter mit den wichtigsten Informationen zu den Medaillen, Daten und Preisen gibt es bei der Tourist-Information. Reservierungen werden beim Atelier Aurhen in der Pfennigturmgasse entgegengenommen.

Die Jubiläumsmedaille ist einer Münze aus dem 13. Jahrhundert nachempfunden. | Bild: Hanspeter Walter

Medaille, Münze, Brakteat – bei der Terminologie gilt es auf diesem Terrain präzise zu sein. Eine Münze kann stets als Zahlungsmittel verwendet werden, eine Medaille wie das Überlinger Jubiläumsstück allerdings nicht. Die so genannten „Konstanzer Pfennige“, die in der Zeit der Staufer in der königlichen Münzstätte von Überlingen hergestellt wurden, werden nach ihrem Herstellungsprozess aus einem dünnen Edelmetallblatt auch „Brakteate“ genannt, wie Harald Derschka, Historiker und Spezialist für historische Münzen an der Universität Konstanz, in seinem Vortrag zuvor erläutert hatte. Der SÜDKURIER wird darüber noch berichten.

Faires Silber und rares Rheingold Wer den Film „Blutdiamanten“ gesehen habe, könne sich eine Vorstellung von der gängigen Edelstein- und Edelmetallgewinnung machen, sagte Jutta Werling-Durejka. Dagegen gebe es weltweit nur 50 Minen und Unternehmen, die nach den Fair-Trade-Kriterien zertifiziert sind – darunter die peruanische Silbermine Macdesa, aber auch ihr Unternehmen Aurhen, der Name geht auf das Rheingold zurück, aus dem die goldene Variante hergestellt wird.

Das Rheingold stammt nicht von den Nibelungen. Es hat sich mit den von Gletschern angeschwemmten alpinen Sanden in Form kleinster Goldpartikel abgelagert. Zur Gewinnung hatte die Universität Aachen 2003 einen ersten Versuch erstellt. Über viele mechanische Stufen können die winzigen Goldflirren angereichert und dann eingeschmolzen werden. Sich am Überlinger Goldbach auf die Suche zu machen, davon riet Jutta Werling-Durejka ab.

Beim Vorbild der Gedenkmedaille aus dem 13. Jahrhundert handelte es sich ebenso um ein „Brakteat“ wie bei der aktuellen Jubiläumsausgabe, die mit einem einseitigen Prägestempel produziert wurde. Technisch allerdings etwas fortgeschrittener als vor rund 800 Jahren, betonte Michael Jaufmann von der Europäischen Münzen und Medaillen GmbH (EuroMint) in Bochum. Erst am frühen Abend hatte er das mit Spannung erwartete Stück an den Bodensee gebracht, musste bei der Goldversion allerdings noch um etwas Geduld bitten.

Viele wollten das edle Stück in die Hand nehmen und anfassen, alle wollten nach der mit Spannung inszenierten Präsentation zumindest einen Blick aus der Nähe erhaschen. | Bild: Hanspeter Walter

„Als Vorlage diente eine Silbermünze aus dem württembergischen Münzkabinett beim Landesmuseum Stuttgart, die etwa im Jahr 1260 als Zahlungsmittel geprägt worden war“, erläuterte Jutta Werling-Durejka den Entstehungsprozess der Gedenkmedaille. „Diese ähnelt in Gewicht und Aussehen dieser Münze, wurde jedoch mit der Prägung 1250 Jahre Überlingen ergänzt.“ Zumal eine exakte Nachbildung ohnehin nicht zulässig gewesen wäre.

Wie schwierig es ist, so ein historisches Fundstück einer Prägestätte verlässlich zuzuordnen, hatte Experte Derschka zuvor deutlich gemacht. Doch bei diesem Motiv sprechen alle Indizien und Umstände dafür, dass die spätromanische Münze in Überlingen geprägt worden war. Eine bessere Vorlage könnte es kaum geben.